Ковид ускоряет прогрессирование деменции - невролог Алехина

"Новое исследование показало, что заражение SARS-CoV-2 оказывает значительное влияние на когнитивные функции у пациентов с ранее существовавшей деменцией. В рамках этого были включены пациенты со всеми подтипами деменции, у каждого из которых наблюдалось быстрое ухудшение состояния. Со времени первой волны COVID-19 неврологи отмечают как острые, так и длительные неврологические синдромы и осложнения заболевания", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.

В первые дни пандемии о вирусе Covid было мало что известно . Большинство людей знали об общих симптомах, возникающих при заражении, но на этом все. С тех пор ученые продолжают узнавать больше о том, какими могут быть некоторые из долгосрочных последствий вируса.Однако влияние Covid на когнитивные функции до сих пор остается неясным, поскольку неврологи просто называют «мозговой туман» симптомом инфекции.Поэтому группа исследователей из университетов Индии и Испании стремилась лучше понять влияние COVID-19 на мозг. Они изучили 14 пациентов с ранее существовавшей деменцией (четверо с болезнью Альцгеймера, пять с сосудистой деменцией, трое с деменцией при болезни Паркинсона и двое с лобно-височной деменцией), которые перенесли дальнейшее ухудшение когнитивных функций после инфекции Covid.COVID-19 должен иметь какое-то пагубное влияние на пациентов с ранее существовавшей деменцией, экстраполируя наше понимание когнитивного воздействия этой вирусной инфекции на пациентов без деменции. Однако оценка когнитивных нарушений после COVID-19 у пациентов с ранее существовавшей деменцией затруднена из-за многочисленных искажений и предубеждений.В дополнение к обнаружению того, что все подтипы деменции ведут себя как быстро прогрессирующая деменция после Covid, исследователи обнаружили, что границы между различными типами деменции стали удивительно размытыми после заражения.Ранее МедикФорум писал о признаках больных почек.

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