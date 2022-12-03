Невролог Алехина: деменцию можно распознать по тому, как человек есть

«Изменения, которые человек испытывает в результате деменции, могут по-разному влиять на привычки в еде и питье. Хотя изменения в аппетите или предпочтениях в еде не редкость среди населения в пожилом возрасте, люди с деменцией также могут испытывать дополнительные препятствия для приема пищи и питья», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Дисфагия (затруднения при глотании) может возникать при деменции и мешать человеку эффективно и безопасно глотать пищу и жидкости; если не лечить, дисфагия может привести к недоеданию, обезвоживанию, опасным для жизни инфекциям грудной клетки и повышенному риску удушья».

Невролог предполагает, что некоторые из этих барьеров являются скорее физическими, чем неврологическими.Он часто проявляется на поздних стадиях деменции, когда пациенты испытывают большие трудности в общении и имеют риск удушья.По мере прогрессирования деменции ухудшение когнитивных функций может стать более выраженным, и люди могут в конечном итогеНеясно, является ли это сенсорной проблемой или они фактически забыли, что делать с едой, когда она оказывается у них во рту.— еще одна распространенная проблема при деменции и это также может иметь пагубное влияние на аппетит.Ранее МедикФорум писал о пользе розмарина.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.