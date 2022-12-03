Невролог Алехина: деменцию можно распознать по тому, как человек есть
Деменция описывает постепенное ухудшение когнитивных функций, которое постепенно лишает людей способности мыслить, а вместе с этим наступает полная потеря независимости. Пациенты часто теряют интерес к еде с течением времени. Однако причины этих изменений аппетита могут определяться стадией заболевания.
«Изменения, которые человек испытывает в результате деменции, могут по-разному влиять на привычки в еде и питье. Хотя изменения в аппетите или предпочтениях в еде не редкость среди населения в пожилом возрасте, люди с деменцией также могут испытывать дополнительные препятствия для приема пищи и питья», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Невролог предполагает, что некоторые из этих барьеров являются скорее физическими, чем неврологическими.
«Дисфагия (затруднения при глотании) может возникать при деменции и мешать человеку эффективно и безопасно глотать пищу и жидкости; если не лечить, дисфагия может привести к недоеданию, обезвоживанию, опасным для жизни инфекциям грудной клетки и повышенному риску удушья».
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Дисфагия возникает, когда нейродегенеративное заболевание распространяется на область мозга, которая контролирует основные функции, например, глотание. Он часто проявляется на поздних стадиях деменции, когда пациенты испытывают большие трудности в общении и имеют риск удушья.
По мере прогрессирования деменции ухудшение когнитивных функций может стать более выраженным, и люди могут в конечном итоге держать еду или питье во рту в течение более длительного времени, не пытаясь проглотить.
Неясно, является ли это сенсорной проблемой или они фактически забыли, что делать с едой, когда она оказывается у них во рту. Ухудшение психического здоровья — еще одна распространенная проблема при деменции и это также может иметь пагубное влияние на аппетит.
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