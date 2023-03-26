Невролог Алехина: витамин B и Омега-3 помогают при деменции
Новый метаанализ 14 исследований показал, что у людей в возрасте 60-70 лет, которые принимали комбинацию витаминов группы В и жиров омега-3, снижение когнитивных функций было меньше, чем у тех, кто этого не делал.
Все пациенты с подозрением на деменцию должны быть проверены на недостаточность витамина B, говорит ведущий эксперт.
"У пациентов с ранней возрастной потерей памяти следует проверять уровень витамина В и омега-3 с помощью простого анализа крови. Если уровни недостаточны, пациентам следует назначать добавки B6, B12 и B9 (фолиевая кислота) вместе с жирами омега-3, которые, как было показано, в сочетании замедляют или останавливают снижение когнитивных функций", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.
Публикация нового метаанализа 14 исследований, который показал, что у людей в возрасте 60-70 лет, которые принимали комбинацию витаминов группы В и жиров омега-3, наблюдалось меньшее снижение когнитивных функций.
Исследование, в котором приняли участие в общей сложности 4913 человек, за которыми наблюдали от 6 месяцев до четырех лет, пришло к выводу.
«Увеличение потребления обоих питательных веществ улучшает когнитивные функции у пожилых людей по сравнению с плацебо».
Резкое сокращение усадки мозга и потери памяти среди тех, кто принимал высокие уровни витаминов группы В по сравнению с теми, у кого их не было, но только у тех, у кого был достаточный уровень омега-3 жиров в крови.
В группах, получавших витамины группы В и имеющих достаточное количество омега-3, мозг уменьшался в среднем на 68 процентов и практически не терял памяти по сравнению с теми, кто получал плацебо.
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