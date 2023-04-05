Нутрициолог Строков назвал 8 полезных свойств черного тмина

"Масло черного тмина и его активный компонент тимохинон могут создавать защитный "экран" вокруг ткани головного мозга, пораженной радиационно-индуцированным нитрозативным стрессом", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Экстракт тимохинона может помочь защитить культивируемые нейроны от вызванной альфа-SN синаптической токсичности, типа патологии, наблюдаемой в мозге пациентов с болезнью Паркинсона и деменцией".

Экстракт тимохинона, полученный из, может защитить от повреждений в случае сердечного приступа.Экстракт тимохинона может защитить от диабетической нефропатии.Экстракт тимохинона из семян черного тмина может предотвратить нейротоксичность и индуцированный А-бета-1-40 апоптоз в клетках диабетиков.Прием экстракта черного тмина может ингибировать рост опухоли и вызывать запрограммированную гибель клеток (апоптоз) у больных раком молочной железы.\Спиртовой экстракт семянможет остановить псориаз, что также использовалось в древней традиционной медицине.Водно-спиртовой экстракт черного тмина в низких дозах может помочь снизить уровень сахара в крови, одновременно оказывая благоприятный эффект на регенерацию островков поджелудочной железы, что свидетельствует о высокой терапевтической ценности при лечении сахарного диабета.Ранее МедикФорум писал о признаках больных почек.

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