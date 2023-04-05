Нутрициолог Строков назвал 8 полезных свойств черного тмина
Nigella sativa или черный тмин, является мощной добавкой, которая может принести массу пользу для здоровья.
1) Предотвращает радиационное повреждение:
"Масло черного тмина и его активный компонент тимохинон могут создавать защитный "экран" вокруг ткани головного мозга, пораженной радиационно-индуцированным нитрозативным стрессом", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
2) Защищает от повреждений при сердечном приступе
Экстракт тимохинона, полученный из Nigella sativa, может защитить от повреждений в случае сердечного приступа.
3) Предотвращает повреждение почек, связанное с диабетом
Экстракт тимохинона может защитить от диабетической нефропатии.
4) Предотвращает нейротоксичность, связанную с болезнью Альцгеймера
Экстракт тимохинона из семян черного тмина может предотвратить нейротоксичность и индуцированный А-бета-1-40 апоптоз в клетках диабетиков.
5) Подавляет рост рака молочной железы
Прием экстракта черного тмина может ингибировать рост опухоли и вызывать запрограммированную гибель клеток (апоптоз) у больных раком молочной железы.\
6) Проявляет свойства против псориаза
Спиртовой экстракт семян Nigella sativa может остановить псориаз, что также использовалось в древней традиционной медицине.
7) Предотвращает патологию головного мозга, связанную с болезнью Паркинсона
"Экстракт тимохинона может помочь защитить культивируемые нейроны от вызванной альфа-SN синаптической токсичности, типа патологии, наблюдаемой в мозге пациентов с болезнью Паркинсона и деменцией".
8) Предотвращает диабетические патологии
Водно-спиртовой экстракт черного тмина в низких дозах может помочь снизить уровень сахара в крови, одновременно оказывая благоприятный эффект на регенерацию островков поджелудочной железы, что свидетельствует о высокой терапевтической ценности при лечении сахарного диабета.
Ранее МедикФорум писал о признаках больных почек.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий