Метеоризм: что могут говорить о здоровье газы?

Газы и воздух естественным образом поглощаются организмом, накапливаются в желудочно-кишечном тракте, а затем покидают его в виде метеоризма или отрыжки. Пукать в течение дня полезно – сдерживание газов может привести как минимум к неприятному и болезненному вздутию живота. В свою очередь, их высвобождение помогает чувствовать себя лучше и даже может предупреждать о некоторых потенциально серьезных заболеваниях.Что же могут говорить о здоровье газы?Таким симптомом часто проявляются гормональные изменения. В частности, когда повышается выработка каких-то гормонов, это может вызывать сокращения пищеварительного тракта и бактериальную перестройку, влияющую на запах газов.Такие газы обычно говорят о проглатывании воздуха. Оно может происходить, когда человек слишком быстро ест, разговаривает при приеме пищи, либо пьет много газированных напитков, постоянно жует жевательную резинку.При употреблении острой пищи от ее жгучих компонентов сначала начинает гореть во рту, а позднее – и в ректальной области. Подобное ощущение связано с работой рецепторов организма, которые распознают капсаицин (соединение, содержащееся в перце). Последствием острого обеда могут стать не только газы, но и диарея, сопровождаемая чувством жжения.Некоторые продукты с высоким содержанием клетчатки богаты инулином, который также является пребиотиком, питающим здоровые бактерии в кишечнике. Их употребление приводит к особенно интенсивному скоплению газов и неоднократному выделению в течение дня.Зачастую газы, которые сопровождаются дискомфортом и сильной болью в животе, говорят о том, что у человека имеется непереносимость определенных продуктов. Во многих случаях это непереносимость молочных продукты или содержащих глютен.По данным журнала Lancet, ежедневно здоровый организм должен потреблять 25-29 граммов пищевых волокон (клетчатки). Употребление в меньшем или большем количестве может вызывать скопление газов, вздутие живота, спазмы и запор. Когда мы едим слишком мало клетчатки, ослабевает перистальтика и замедляется продвижение масс по кишечнику. Если же едим много, она набухает и затвердевает в стуле, что также затрудняет работу кишечника, об этом проинформировало издание Times of India.Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках того, что растущий жир на животе связан с действием гормонов.

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