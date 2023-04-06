Метеоризм: что могут говорить о здоровье газы?
По мнению врачей, испускать газы в течение дня полезно.
Газы и воздух естественным образом поглощаются организмом, накапливаются в желудочно-кишечном тракте, а затем покидают его в виде метеоризма или отрыжки. Пукать в течение дня полезно – сдерживание газов может привести как минимум к неприятному и болезненному вздутию живота. В свою очередь, их высвобождение помогает чувствовать себя лучше и даже может предупреждать о некоторых потенциально серьезных заболеваниях.
Что же могут говорить о здоровье газы?
Очень дурно пахнут. Таким симптомом часто проявляются гормональные изменения. В частности, когда повышается выработка каких-то гормонов, это может вызывать сокращения пищеварительного тракта и бактериальную перестройку, влияющую на запах газов.
Без запаха. Такие газы обычно говорят о проглатывании воздуха. Оно может происходить, когда человек слишком быстро ест, разговаривает при приеме пищи, либо пьет много газированных напитков, постоянно жует жевательную резинку.
С ощущением жжения. При употреблении острой пищи от ее жгучих компонентов сначала начинает гореть во рту, а позднее – и в ректальной области. Подобное ощущение связано с работой рецепторов организма, которые распознают капсаицин (соединение, содержащееся в перце). Последствием острого обеда могут стать не только газы, но и диарея, сопровождаемая чувством жжения.
С обильным газообразованием. Некоторые продукты с высоким содержанием клетчатки богаты инулином, который также является пребиотиком, питающим здоровые бактерии в кишечнике. Их употребление приводит к особенно интенсивному скоплению газов и неоднократному выделению в течение дня.
С болями в животе. Зачастую газы, которые сопровождаются дискомфортом и сильной болью в животе, говорят о том, что у человека имеется непереносимость определенных продуктов. Во многих случаях это непереносимость молочных продукты или содержащих глютен.
С запором и спазмами. По данным журнала Lancet, ежедневно здоровый организм должен потреблять 25-29 граммов пищевых волокон (клетчатки). Употребление в меньшем или большем количестве может вызывать скопление газов, вздутие живота, спазмы и запор. Когда мы едим слишком мало клетчатки, ослабевает перистальтика и замедляется продвижение масс по кишечнику. Если же едим много, она набухает и затвердевает в стуле, что также затрудняет работу кишечника, об этом проинформировало издание Times of India.
Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках того, что растущий жир на животе связан с действием гормонов.
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