Жирную печень часто не распознают — гепатолог Южнова назвала 6 симптомов

«Как известно, печень не кричит громко, когда ей плохо. Но есть признаки, указывающие на серьезные заболевания в запущенной стадии жировой дистрофии печени», — говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Ощущение давления в верхней части живота

"В запущенной стадии усиливается чувство давления или распирания. Метеоризм или диарея также могут быть показаниями".

Потеря аппетита и изменение веса

"Тошнота и потеря аппетита также являются возможными симптомами, по которым можно выявить опасные изменения".

Усталость и истощение

"Любой, кто часто устает, имеет повышенный риск ожирения печени и подозревает об этом, должен обратиться к врачу. УЗИ и определение показателей печени вносят ясность".

Изменение цвета глаз, стула и мочи

Если орган отекает, больные ощущают это не напрямую, а опосредованно через капсулу печени. Наружное покрытие печени, похожее на соединительную ткань, которое скрепляет мягкий орган, имеет чувствительные нервные окончания, которые вызывают боль в верхней правой части живота при увеличении печени.Плохая диета со слишком большим количеством сладостей, обработанных продуктов, фаст-фуда и нездоровых углеводов в сочетании с отсутствием физических упражнений считаются основными причинами ожирения печени. Менее известен тот факт, что не только ожирение, но и низкобелковая диета, строгое голодание или очень быстрая потеря веса могут вызвать жировую дистрофию печени (это называется жировой недостаточностью печени).Нарушения сна, утомляемость, отсутствие драйва или проблемы с концентрацией внимания напрямую не указывают на заболевание печени. Падение производительности также часто является субъективным ощущением, а не явным признаком. Такие симптомы возникают и при многих других заболеваниях или перегрузках. Тем не менее усталость считается «болью печени».Так называемые желтые глаза являются четким и тревожным предупредительным признаком. Они возникают при обесцвечивании конъюнктивы и указывают на острый вирусный гепатит или прогрессирующий цирроз печени. За это отвечает пигмент билирубин, который вырабатывается при разрушении эритроцитов. Даже если кал бесцветный или цвета глины, а моча темного цвета, необходимо обязательно обратиться к врачу.Ранее МедикФорум писал о пользе киви для сна.

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