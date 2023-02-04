2 популярных соуса увеличивают риск высокого давления - старайтесь избегать

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2 популярных соуса увеличивают риск высокого давления - старайтесь избегать


К сожалению, ваши любимые соусы могут повышать ваше высокое кровяное давление.


Высокое кровяное давление , или гипертония, закладывает основу для серьезных проблем со здоровьем, от сердечных приступов до инсультов. Ваше чтение может увеличиться в зависимости от вашего диетического выбора. Что еще хуже, благотворительная организация советует избегать двух популярных приправ.

Кетчуп и горчица являются любимыми приправами многих людей.

"В то время как ваши вкусовые рецепторы могут радоваться, когда вы сочетаете эти приправы с едой, ваше кровяное давление может быть не так впечатлено. На самом деле, горчица и кетчуп могут подвергнуть ваши кровеносные сосуды более высокому риску развития высокого кровяного давления. Помимо уксуса, у этих двух приправ есть еще один общий ингредиент. Красный и желтый соусы также содержат потенциально опасный для гипертонии компонент — соль", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.


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Кетчуп и горчица «особенно богаты солью», а это означает, что вы должны «стараться избегать» их или найти альтернативу с меньшим содержанием соли. Считающаяся «самой серьезной» причиной высокого кровяного давления, проблемная природа соли сводится к задержке воды.

Популярный ингредиент заставляет ваше тело удерживать воду, что увеличивает количество воды в крови, повышая давление в артериях — рецепт от гипертонии. Что еще хуже, если ваше высокое кровяное давление уже находится в опасной зоне, соль может усугубить эту проблему.

Употребление слишком большого количества соли может привести к дальнейшим проблемам со здоровьем, от болезней сердца до инсульта. Хорошая новость заключается в том, что, ограничение потребления соли представляет собой один из самых простых способов снизить показатели артериального давления.


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