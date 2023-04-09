4 добавки, которые помогут вам уснуть крепким сном — нутрициолог Строков

«То, что мы едим и пьем, может иметь огромное влияние на качество и продолжительность нашего сна. Питательные вещества и витамины, которые мы получаем из пищи, напитков и добавок, могут в значительной степени определять, как мы спим ночью. Получение правильных питательных веществ часто может быть разницей между беспокойным ворочанием или мирным и спокойным сном», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Цинк

Магний

5-HTP

«5-HTP, также называемый 5-гидрокситриптофаном, является активным компонентом, который можно найти в семенах растения griffonia simplicifolia. Это помогает нашему телу естественным образом вырабатывать серотонин, наш гормон счастья, а также мелатонин, наш гормон сна, тем самым поддерживая хороший ночной сон».

Грибы рейши

Выспаться иногда может показаться невозможным. Есть ряд факторов, которые могут мешать нам спать по ночам, от стресса и беспокойства до болезней и травм. Тем не менее, есть доступные методы, которые могут помочь вам закрыть глаза, в которых вы нуждаетесь.Имея это в виду, она поделилась шестью добавками, улучшающими сон.Цинк является одним из ключевых минералов, необходимых нашему организму для поддержания здорового иммунитета, а также для регуляции цикла сна, поддерживая более продолжительный сон.Этот минерал часто называют «природным релаксантом» из-за его влияния на многие биохимические реакции в организме, в том числе на поддержание спокойного сна. Прием магния расслабляет тело и разум, способствуя лучшему и менее прерывистому сну.Грибы рейши можно есть свежими, однако чаще их принимают в виде порошка в виде добавки. Последние супергрибы приобрели большую популярность в последние годы благодаря своим многочисленным преимуществам для здоровья, некоторые из которых помогают успокоить ум и снять стрессовое напряжение, что, в свою очередь, помогает улучшить сон.Ранее МедикФорум писал о вреде отказа от мяса.

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