Невролог Алехина назвала 4 признака инсульта, когда нужно срочно звонить в скорую

Опущение лица

Слабость рук

Речевые трудности

«К основным признакам инсульта относятся внезапная потеря памяти или спутанность сознания, онемение одной стороны тела или внезапные проблемы со зрением», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФороум.

Внезапная потеря памяти

Внезапное замешательство

Онемение вниз по одной стороне тела

Внезапные проблемы со зрением.

«Опыт инсульта и симптомы инсульта могут варьироваться от человека к человеку. Однако, если вы чувствуете, что что-то не так, или если вы заметили признаки инсульта у себя или у кого-то еще, жизненно важно немедленно позвонить в скорую Это дает вам или вашим близким лучшие шансы на выживание и выздоровление».

Инсульт возникает, «когда тромб блокирует приток крови и кислорода к мозгу. Сгустки крови чаще образуются в суженных артериях, пораженных атеросклерозом.Этот процесс (атеросклероз) естественен в пожилом возрасте, но определенные факторы способствуют более быстрому возникновению. К таким факторам относятся курение, высокое кровяное давление, ожирение, высокий уровень холестерина, диабет и чрезмерное употребление алкоголя.Ежедневное употребление в пищу разнообразных фруктов и овощей чрезвычайно полезно для вашего здоровья. Может быть полезно утром есть овсяную кашу с семенами и фруктами, чтобы помочь вам в достижении вашей цели, по крайней мере, пять порций фруктов и овощей каждый день. Что касается физических упражнений, если вы можете включать в себя 30 минут быстрой ходьбы ежедневно, вы сделаете себе одолжение с точки зрения своего здоровья.Ранее МедикФорум писал о пользе яиц.

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