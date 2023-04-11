Вот почему нельзя чистить зубы сразу после употребления шоколада
Шоколад содержит большое количество сахара, что может привести к образованию налета на зубах, что может привести к кариесу и заболеванию десен.
В пасхальные выходные многие из нас получат шоколадные угощения от своих близких. Хотя употребление шоколада в умеренных количествах полезно для нашего здоровья, слишком много может вызвать проблемы. Это также относится и к нашим зубам, так как сладкое лакомство может вызвать кариес и даже потерю эмали.
«Большое количество сахара в шоколаде может вызвать образование вредного зубного налета, который, если оставить его на зубах, может привести к кариесу и заболеванию десен. Хотя употребление слишком большого количества шоколада может быть вредным для зубов, хорошая новость заключается в том, что кариес и заболевания десен можно предотвратить», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Один из таких способов предотвратить повреждение – не спешить чистить зубы после употребления шоколада.
«Обязательно подождите не менее получаса, прежде чем чистить зубы после еды, содержащей кислоту или сахар (например, шоколадное яйцо), чтобы сохранить крепкую эмаль».
Всегда ложитесь спать с чистыми зубами — ночью выработка слюны снижается, что снижает эффективность слюны в нейтрализации кислот, выделяемых застарелым зубным налетом.
Также необходимо подождать не менее 30 минут, прежде чем чистить зубы, особенно если вы съели что-то кислое, например, лимоны, грейпфруты или газированные напитки.
Ключ к тому, чтобы наслаждаться шоколадом и заботиться о здоровье своих зубов, — это придерживаться подхода «все в меру», добавила Захарова.
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