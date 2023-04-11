Вот почему нельзя чистить зубы сразу после употребления шоколада

«Большое количество сахара в шоколаде может вызвать образование вредного зубного налета, который, если оставить его на зубах, может привести к кариесу и заболеванию десен. Хотя употребление слишком большого количества шоколада может быть вредным для зубов, хорошая новость заключается в том, что кариес и заболевания десен можно предотвратить», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Обязательно подождите не менее получаса, прежде чем чистить зубы после еды, содержащей кислоту или сахар (например, шоколадное яйцо), чтобы сохранить крепкую эмаль».

В пасхальные выходные многие из нас получат шоколадные угощения от своих близких. Хотя употребление шоколада в умеренных количествах полезно для нашего здоровья, слишком много может вызвать проблемы. Это также относится и к нашим зубам, так как сладкое лакомство может вызвать кариес и даже потерю эмали.Один из таких способов предотвратить повреждение – не спешить чистить зубы после употребления шоколада.Всегда ложитесь спать с чистыми зубами — ночью выработка слюны снижается, что снижает эффективность слюны в нейтрализации кислот, выделяемых застарелым зубным налетом.Также необходимо подождать не менее 30 минут, прежде чем чистить зубы, особенно если вы съели что-то кислое, например, лимоны, грейпфруты или газированные напитки.Ключ к тому, чтобы наслаждаться шоколадом и заботиться о здоровье своих зубов, — это придерживаться подхода «все в меру», добавила Захарова.Ранее МедикФорум писал о вреде соли.

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