Тяжелую жировую болезнь печени можно лечить новым лекарством - гепатолог Южнова

"Исследователи разработали аминокислотное соединение под названием DT-109, которое, как было показано, обращает вспять накопление жира и предотвращает образование рубцов в печени как мышей, так и приматов, страдающих НАСГ", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова, комментируя исследование специально для МедикФорум.

"НАСГ растет с ошеломляющей скоростью, и успешное лечение нечеловеческих приматов нашим кандидатом в лекарство DT-109 как никогда приближает нас к лечению миллионов людей, страдающих от этого заболевания".

Как следует из названия, жировая болезнь печени вызвана избытком жира в печени. На самых ранних стадиях он часто не проявляет симптомов, а это означает, что люди могут не знать, что он у них есть. Однако по мере того, как болезнь становится более серьезной, она начинает поражать орган, что может привести к опасным рубцам и воспалению.Неалкогольный стеатогепатит, также известный как НАСГ, является второй стадией жировой болезни печени. На данный момент это более серьезно, с воспалением печени.Если это будет продолжаться, это может в конечном итоге перерасти в цирроз, при котором печень покрывается рубцами, комками и сморщивается, что может привести к печеночной недостаточности.В настоящее время не существует медикаментозного лечения жировой болезни печени, хотя есть лекарства, которые могут справиться с побочными эффектами.В большинстве случаев жировой болезни печени пациентам рекомендуется внести соответствующие изменения в образ жизни, например, похудеть , больше заниматься спортом и бросить курить.Но теперь исследователи считают, что они могли бы найти лекарство, которое могло бы успешно лечить НАСГ.В течение многих лет ученые пытались разработать лекарство для лечения НАСГ, но многие попытки не показали улучшения или вызвали опасения по поводу безопасности в клинических испытаниях.Ранее МедикФорум писал о вреде соли.

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