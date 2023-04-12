Невролог Алехина назвала простой способ снизить риск деменции

«Хотя лекарства от болезни Альцгеймера не существует, по мере того, как люди достигают старости, они часто ищут способы, которые могут снизить связанные с ней факторы риска. В последнее время было проведено значительное исследование, чтобы понять возможную связь между здоровьем глаз и началом деменции», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.





"Болезнь Альцгеймера не вызывает и не может вызывать проблем со зрением или глазами, но, поскольку у людей с этим заболеванием наблюдается высокий уровень нарушений зрения, исследования показывают, что это может представлять собой фактор риска".

Болезнь Альцгеймера начинается в головном мозге за десятилетия до появления первых симптомов. Исследования показывают, что это состояние, отнимающее разум, влияет на сетчатку. По словам невролога, поддержание здоровья глаз потенциально может снизить риск.Сканирование сетчатки может обнаруживать ключевые изменения в кровеносных сосудах, которые могут быть ранними признаками болезни Альцгеймера. По словам исследователей, эти результаты могут дать важную информацию о том, как один из наиболее распространенных генов риска болезни Альцгеймера способствует заболеванию.Болезнь Альцгеймера и деменция, вызванные повреждением клеток головного мозга, по-видимому, воздействуют на сетчатку. Хотя в настоящее время нет глазных тестов, которые могли бы помочь диагностировать деменцию, достижения в исследованиях показывают некоторый потенциал в этой области.Основываясь на этих выводах, регулярные проверки зрения могут снизить риск умопомрачительного состояния.Ранее МедикФорум писал об аналогах диклофенака.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.