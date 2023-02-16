Дешевые лекарства от диабета могут на 54% снизить риск болезни Альцгеймера

"Новое исследование определило дешевое лекарство, которое может снизить риск болезни Альцгеймера в целом на 54 процента", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

"Поскольку деменция развивается за годы до постановки диагноза, может быть возможность вмешаться до того, как она прогрессирует. Преимущества, связанные с таблетками, были обусловлены тем, у кого в анамнезе также был инсульт или ишемическая болезнь сердца. Вероятность развития деменции у пациентов была на 43% и 54% соответственно ниже".