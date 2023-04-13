Признаки болезни Паркинсона, которые появляются за 10 лет до постановки диагноза

«Тремор — один из самых узнаваемых симптомов болезни Паркинсона, но в исследовании он наблюдался за 10 лет до окончательного диагноза. Пациентам слишком долго ждать. Если мы сможем диагностировать болезнь Паркинсона раньше, у нас будет реальная возможность вмешаться на ранней стадии и предложить лечение, которое может улучшить качество жизни пациентов», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Непроизвольное дрожание определенных частей тела (тремор)

Медленное движение

Жесткие и негибкие мышцы

Депрессия и тревога

Проблемы с балансом

Потеря обоняния

Проблемы со сном

Проблемы с памятью

Анализируя медицинские записи, команда обнаружила, что определенные симптомы болезни Паркинсона могут появиться за 10 лет до постановки диагноза.«Это первое исследование, посвященное додиагностической фазе болезни Паркинсона среди столь разнообразного населения с высокими социально-экономическими депривациями, но всеобщим доступом к медицинской помощи».Двумя выявленными «новыми факторами риска» являютсяна которые заранее намекали в предыдущих исследованиях.Хотя предыдущие исследования намекали на связь, например, эпилепсия более распространена у пациентов с болезнью Паркинсона, чем среди населения в целом, теперь нам. В то же время важно, чтобы практикующие врачи первичной медико-санитарной помощи знали об этих связях.Что касается ранних симптомов болезни Паркинсона,— хотя и один из самых узнаваемых признаков заболевания — появилсяЭто исследование подтверждает, что многие симптомы и ранние признаки болезни Паркинсона могут проявляться задолго до постановки диагноза».Ранее МедикФорум писал о признаках гормональных нарушений.

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