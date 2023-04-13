Признаки болезни Паркинсона, которые появляются за 10 лет до постановки диагноза
Исследователи изучили ранние симптомы и факторы риска болезни Паркинсона.
Анализируя медицинские записи, команда обнаружила, что определенные симптомы болезни Паркинсона могут появиться за 10 лет до постановки диагноза.
«Это первое исследование, посвященное додиагностической фазе болезни Паркинсона среди столь разнообразного населения с высокими социально-экономическими депривациями, но всеобщим доступом к медицинской помощи».
Двумя выявленными «новыми факторами риска» являются эпилепсия и потеря слуха, на которые заранее намекали в предыдущих исследованиях.
Хотя предыдущие исследования намекали на связь, например, эпилепсия более распространена у пациентов с болезнью Паркинсона, чем среди населения в целом, теперь нам. В то же время важно, чтобы практикующие врачи первичной медико-санитарной помощи знали об этих связях.
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Что касается ранних симптомов болезни Паркинсона, тремор — хотя и один из самых узнаваемых признаков заболевания — появился «за 10 лет до окончательного диагноза».
«Тремор — один из самых узнаваемых симптомов болезни Паркинсона, но в исследовании он наблюдался за 10 лет до окончательного диагноза. Пациентам слишком долго ждать. Если мы сможем диагностировать болезнь Паркинсона раньше, у нас будет реальная возможность вмешаться на ранней стадии и предложить лечение, которое может улучшить качество жизни пациентов», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Это исследование подтверждает, что многие симптомы и ранние признаки болезни Паркинсона могут проявляться задолго до постановки диагноза».
Симптомы болезни Паркинсона:
- Непроизвольное дрожание определенных частей тела (тремор)
- Медленное движение
- Жесткие и негибкие мышцы
- Депрессия и тревога
- Проблемы с балансом
- Потеря обоняния
- Проблемы со сном
- Проблемы с памятью
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