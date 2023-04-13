Пять видов повседневных болей, которые нельзя игнорировать

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боль в груди

Стойкие болевые ощущения в разных частях тела часто являются признаком внутренних проблем, игнорирование которых чревато опасными последствиями.

Многие люди, чувствуя разные телесные боли, игнорируют их в своей повседневной жизни или глушат их анальгетиками, доступными в аптеках без рецепта. Между тем, врачи констатируют: игнорирование болевых состояний может иметь тяжелые последствия вплоть до летального исхода.

Вот пять видов повседневных болей, которые врачи советуют не игнорировать, обращаясь с ними к медицинским специалистам.

Боль в груди. Боль в груди (в том числе распространяющаяся на спину или руки) может вызываться разными патологиями. Болевое ощущение в груди может быть тупым или острым, ноющим, стесняющим или сдавливающим. Способно длиться как несколько минут, так и несколько часов, а в некоторых случаях – месяцами.

Что может быть причиной боли в груди?
  • Коронарная болезнь сердца.
  • Расслоение коронарной артерии.
  • Перикардит
  • Гипертрофическая кардиомиопатия.
  • Расслоение аорты.
  • Аневризма аорты.
  • Митральный пролапс клапанов.
  • Сердечный приступ.
  • Кислотный рефлюкс, изжога.
  • Проблемы с легкими, включая пневмонию, тромбоэмболию.
Боль в животе. Таким симптомом может проявляться как расстройство желудка, так и более серьезные проблемы со здоровьем, включая панкреатит, аппендицит, рак желудка и поджелудочной железы, инфаркт миокарда.

Боль в спине. Врачи рекомендуют обращаться к специалистам, если боль в спине длится как минимум две недели. Причинами этого состояния могут быть межпозвонковые грыжи, переломы и трещины в позвонках, а также заболевания почек или дисфункция мочевого пузыря.

Головная боль. Говоря об опасных факторах головной боли, врачи называют высокое кровяное давление (гипертонию), кровоизлияние в мозг, опухоли.

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Боль в ногах. Она может быть связана с болью в спине и объясняться возникновением такой патологии как ишиас. Любая боль в ноге, которая усиливается при движении или мешает двигаться — например, вы не можете поднять ногу — должна быть проверена специалистом, подчеркивают врачи. Одним из самых опасных видов боли является боль в ногах, возникающая наряду с отеком и покраснением конечностей – она может говорить об образовании тромба.

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