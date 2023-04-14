Кардиолог Гричук: простые действия существенно снижают риск болезней сердца

«Существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний могут даже очень простые действия – например, отказ от вредных продуктов», - сообщила медик.

«Даже если прежде проблем с сердцем не было, не игнорируйте тревожные симптомы, которые поначалу могут показаться несущественными, – слабость, усталость, скачки пульса», - дала совет кардиолог.

Кардиолог Гричук рассказала в интервью о тех мерах которые помогают сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы.Беседуя с порталом Top24.news, врач заметила , что одним из лучших «простых действий» для здоровья может стать отказ от соли. По словам Гричук, россияне употребляют слишком много соли: средний показатель (12 граммов за день) вдвое превышает норму. Кардиолог констатировала, что многие люди незаметно для себя употребляют скрытую соль, содержащуюся в продуктах, не относящихся к явно соленым (например, в замороженных продуктах, сыре, хлебе). Между тем, соль способствующая задержке жидкости, делает более значимым кровяное давление на сосудистые стенки, повышая тем самым риск развития гипертонии и болезней сердца.Что еще существенно снижает риск болезней сердца Помимо правильного питания, важно не страдать от травм и стресса, а также практиковать необходимую физическую активность, пить достаточно воды, проверять свое артериальное давление.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие виды повседневных болей не должны игнорироваться.

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