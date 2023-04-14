Похудение: вот как можно сжигать калории, не занимаясь спортом
С приближением летних каникул многие люди могут пытаться сбросить несколько фунтов, но некоторые считают, что невозможно найти время для тренировок каждый день.
Диетолог Василиса Пономарева поделилась девятью альтернативными "упражнениями" для сжигания калорий без посещения тренажерного зала.
Непоседа – 350 ккал в день
Постукивание ногой, тряска ногой или вставание — во время просмотра телевизора, сидения за столом или во время ужина «сжигает больше калорий, чем вы думаете, потому что ваше тело находится в постоянном движении, даже если вы этого не осознаёте.
Смех – 40 ккал каждые 15 минут
Смех «действительно лучшее лекарство», даже когда речь идет о потере веса.
"Смех увеличивает частоту сердечных сокращений, а это означает, что люди сжигают больше калорий, и хотя этого будет немного, помогает любая мелочь".
Танцы - 200 ккал каждые 40 минут
«Танцы под динамичную музыку действительно помогут вам сбросить калории, так что не стыдитесь своих движений в следующий раз».
Движение в распорядке дня – 200 ккал каждые 15 минут приседаний
Люди, как правило, стоят на месте, выполняя рутинные действия, такие как чистка зубов, а некоторые даже садятся, чтобы высушить волосы и нанести макияж. Ежедневная рутина — это отличная возможность сжечь немного калорий, просто немного больше двигаясь.
Игра с детьми - 78 ккал каждые 20 минут
Гоняясь за детьми по парку, играя с ними в игры и даже укладывая их спать, люди могут терять около 78 калорий каждые 20 минут.
Подъем по лестнице – 102 ккал каждые 10 минут
Замена лифта на лестницу может «действительно иметь большое значение в том, сколько калорий вы сжигаете».
Пономарева рекомендовала время от времени бегать по ним вверх и вниз, чтобы «увеличить частоту сердечных сокращений и провести мини-тренировку между встречами или дома».
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