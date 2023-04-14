Похудение: вот как можно сжигать калории, не занимаясь спортом

Непоседа – 350 ккал в день

Смех – 40 ккал каждые 15 минут

"Смех увеличивает частоту сердечных сокращений, а это означает, что люди сжигают больше калорий, и хотя этого будет немного, помогает любая мелочь".

Танцы - 200 ккал каждые 40 минут

«Танцы под динамичную музыку действительно помогут вам сбросить калории, так что не стыдитесь своих движений в следующий раз».

Движение в распорядке дня – 200 ккал каждые 15 минут приседаний

Игра с детьми - 78 ккал каждые 20 минут

Подъем по лестнице – 102 ккал каждые 10 минут

Диетолог Василиса Пономарева поделилась девятью альтернативными "упражнениями" для сжигания калорий без посещения тренажерного зала.Постукивание ногой, тряска ногой или вставание — во время просмотра телевизора, сидения за столом или во время ужина «сжигает больше калорий, чем вы думаете, потому что ваше тело находится в постоянном движении, даже если вы этого не осознаёте.Смех «действительно лучшее лекарство», даже когда речь идет о потере веса.Люди, как правило, стоят на месте, выполняя рутинные действия, такие как чистка зубов, а некоторые даже садятся, чтобы высушить волосы и нанести макияж. Ежедневная рутина — это отличная возможность сжечь немного калорий, просто немного больше двигаясь.Гоняясь за детьми по парку, играя с ними в игры и даже укладывая их спать, люди могут терять около 78 калорий каждые 20 минут.Замена лифта на лестницу можетПономарева рекомендовала время от времени бегать по ним вверх и вниз, чтобы «увеличить частоту сердечных сокращений и провести мини-тренировку между встречами или дома».Ранее МедикФорум писал о вреде магазинных пельменей.

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