Врач Гуреева рассказала как диабетики могут быстро снизить высокий сахар

«Если уровень глюкозы в крови составляет 15 ммоль/л или выше, вам необходимо принять срочные меры для предотвращения развития кетоацидоза», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

"Упражнения также могут снизить уровень глюкозы в крови. Глюкозоснижающие эффекты упражнений продолжаются в течение 24 часов после того, как вы закончили".

«Строго придерживайтесь диабетической диеты и считайте углеводы».





Уровень глюкозы в крови может выйти из-под контроля по многим причинам. Невероятно высокий уровень сахара в крови может быть результатом употребления слишком большого количества углеводов, стресса, употребления слишком большого количества алкоголя или забывания принять лекарства. Но иногда нет очевидной причины, по которой это произошло. Диабетики должны регулярно контролировать уровень глюкозы в крови и принимать соответствующие меры, если он слишком высокий или слишком низкий.Призывая людей всегда следовать своему плану лечения, некоторым диабетикам, возможно, давали «быстродействующий инсулин», когда у них был высокий уровень глюкозы. Это сработает очень быстро - в течение 15 минут.Однако следует избегать упражнений, если в моче есть кетоны, что может вызвать неотложную медицинскую помощь. Что касается общего контроля сахара в крови при диабете, у эндокринолога есть несколько важных советов.Ешьте продукты с низким гликемическим индексом, которые медленно выделяют энергию. Ешьте много клетчатки. Постарайтесь уменьшить стресс и позаботьтесь о своем психическом здоровье и общем самочувствии.Ранее МедикФорум писал о вреде магазинных пельмений.

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