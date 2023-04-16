Изменение цвета и толщины ногтей указывает на грибковую инфекцию - врач Захарова

«Грибковые инфекции ногтей невероятно распространены. До 21% населения одновременно страдают от инфекции ногтей, при этом 49% из них не знают, что у них есть инфекция. С наступлением весны наш риск еще больше возрастает, поскольку мы склонны ходить босиком в местах, где легко распространяется грибковая инфекция, таких как бассейны, спортивные залы и общественные душевые. Пожилой возраст, плохая иммунная функция и, как правило, отсутствие заботы о наших ногах также являются распространенными факторами риска», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Симптомы

«Если не принять меры, эти инфекции могут привести к дальнейшим осложнениям, таким как необратимая потеря ногтя, рецидив инфекции и даже, в крайних случаях, распространение инфекции на другие части тела или даже в кровоток у ослабленных людей. или подавленный иммунитет».

Уменьшите свой риск

Когда весной погода начинает улучшаться, многие из нас адаптируют свой образ жизни к более теплой погоде. Тем не менее, это может подвергнуть нас определенным инфекциям.Она предупредила, что грибковая инфекция ногтей может повредить ноготь и вызвать боль в ногах. Общие признаки, на которые следует обратить внимание, включаютНога также может болеть.К счастью, есть способы снизить вероятность заражения грибком ногтей.Шаги, которые вы можете предпринять, чтобы снизить риск грибковых инфекций ногтей, включают в себяРаз в месяц давайте ногтям перерыв от лака на несколько дней или неделю, чтобы улучшить их здоровье. Избегайте носить накладные ногти. Вместо того, чтобы ходить босиком, носите шлепанцы в местах общего пользования, таких как бассейн или сауна.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака легких.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.