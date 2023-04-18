Нутрициолог Строков назвал 5 преимуществ употребления чая перед сном

Снизить стресс

"Было обнаружено, что многочисленные чаи уменьшают стресс и обладают успокаивающими свойствами. Так что выделите время, чтобы расслабиться, расслабиться и выпить чай перед сном".

Здоровый сон

Способствует здоровью сердца

"Чай обладает дополнительными положительными эффектами, в том числе снижает уровень вредного холестерина и в целом укрепляет сердечно-сосудистую систему. Кроме того, чай может снизить кровяное давление и улучшить уровень липидов в крови, уровень глюкозы и массу тела."

Сияющая кожа и здоровые волосы

Лучшие чаи перед сном

Чай может улучшить как количество, так и качество вашего сна. Это помогает контролировать гормоны, связанные со стрессом. Кроме того, это помогает снизить возбуждение нейронов, позволяя вашему мозгу расслабиться.Зеленый чай замедляет признаки старения, усиливая блеск ваших волос. Он может помочь при вспышках акне и регулировать обезболивание. Поэтому, увеличивая выработку коллагена в коже перед сном или в любое время, вы сможете уменьшить морщины и тонкие линии.Ромашковый чай — это травяной чай, помогающий при проблемах со сном. Чай идеально подходит перед сном, потому что он поддерживает гидратацию, не нарушая сон. Горячий напиток также вызывает процесс охлаждения, который служит сигналом к началу засыпания.Вызывая химические реакции нервной системы, лавандовый чай способствует расслаблению и улучшает работу мозга.Не содержит кофеина, может помочь вам расслабиться и даже помочь вам заснуть, успокоив желудок. Горячий чай с мятой поможет снизить внутреннюю температуру тела, успокоить тело и улучшить сон за счет уменьшения воспаления.Ранее МедикФорум писал о дефиците магния.

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