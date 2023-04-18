Нутрициолог Строков назвал 5 преимуществ употребления чая перед сном
Чай полезен, как мы все знаем. Это поможет вам начать день бодро, а также поможет расслабиться в конце долгого дня.
Снизить стресс
"Было обнаружено, что многочисленные чаи уменьшают стресс и обладают успокаивающими свойствами. Так что выделите время, чтобы расслабиться, расслабиться и выпить чай перед сном".
Здоровый сон
Чай может улучшить как количество, так и качество вашего сна. Это помогает контролировать гормоны, связанные со стрессом. Кроме того, это помогает снизить возбуждение нейронов, позволяя вашему мозгу расслабиться.
Способствует здоровью сердца
"Чай обладает дополнительными положительными эффектами, в том числе снижает уровень вредного холестерина и в целом укрепляет сердечно-сосудистую систему. Кроме того, чай может снизить кровяное давление и улучшить уровень липидов в крови, уровень глюкозы и массу тела."
Сияющая кожа и здоровые волосы
Зеленый чай замедляет признаки старения, усиливая блеск ваших волос. Он может помочь при вспышках акне и регулировать обезболивание. Поэтому, увеличивая выработку коллагена в коже перед сном или в любое время, вы сможете уменьшить морщины и тонкие линии.
Лучшие чаи перед сном
Ромашковый чай
Ромашковый чай — это травяной чай, помогающий при проблемах со сном. Чай идеально подходит перед сном, потому что он поддерживает гидратацию, не нарушая сон. Горячий напиток также вызывает процесс охлаждения, который служит сигналом к началу засыпания.
Лавандовый чай
Вызывая химические реакции нервной системы, лавандовый чай способствует расслаблению и улучшает работу мозга.
Мятный чай
Не содержит кофеина, может помочь вам расслабиться и даже помочь вам заснуть, успокоив желудок. Горячий чай с мятой поможет снизить внутреннюю температуру тела, успокоить тело и улучшить сон за счет уменьшения воспаления.
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