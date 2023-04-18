Дневной сон продолжительностью более 30 минут может вызывать проблемы с сердцем

«Наше исследование показывает, что если вы хотите вздремнуть днем, следует ограничиться 30 минутами. Более продолжительный дневной сон может нарушить внутренние часы организма или циркадный ритм, что негативно повлияет на ночной сон: приведет к его укорочению, к большему количеству ночных пробуждений и снижению тонуса, физической активности», - сообщили исследователи.

«По сравнению с теми, кто спал более 30 минут в день, у тех, кто спал менее 15 минут, риск развития фибрилляции предсердий был на 42% ниже. У тех, кто спал от 15 до 30 минут, риск был снижен на 56%», - об этом исследователи рассказали на конференции ESC Preventive Cardiology в Малаге.

Исследование медиков из Университетской больницы Хуана Рамона Хименеса в Испании завершилось выводом о том, что дневной сон не должен длиться более 30 минут. Учеными были проанализированы данные 20 000 человек, собранные за 13 лет. В результате они констатировали, что длительный дневной сон почти вдвое увеличивает риск развития проблем с сердцем. Анализ показал, что оптимальное время для сиесты составляет от 15 до 30 минут.Медики посоветовали людям с нарушенным ночным сном не спать днем, чтобы компенсировать его недостаток. Дневной сон должен быть коротким – при этом условии он поддерживает циркадный ритм, способствует снижению артериального давления, уменьшению стресса.Данные 20 000 участников этого исследования проанализировали также специалисты из Университета Наварры. Их интересовало, как соотносится продолжительность дневного сна с аритмией, конкретно с таким нарушением сердечного ритма как фибрилляция предсердий (мерцательная аритмия).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие заболевания могут проявляться симптомом в виде онемения конечностей.

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