Диетолог назвала японских 5 продуктов, которые сделают вас долгожителем
От мисо до рыбы есть пять продуктов родом из Японии, которые могут помочь увеличить вашу продолжительность жизни.
Фиолетовый картофель
Фиолетовый сладкий картофель, называемый по-японски «имо», богат антоцианами, которые отвечают за его характерный яркий цвет. Согласно исследованию помимо придания картофелю доминирующего оттенка, антоцианы представляют собой группу антиоксидантов, которые могут оказывать антивозрастное действие.
«Исследования также показали, что они могут помочь улучшить уровень сахара в крови и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний», —говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Мисо суп
Изготовленный из ферментированных соевых бобов и злаков, мисо содержит хорошие кишечные бактерии, известные как пробиотики. Эти бактерии полезны для ряда проблем со здоровьем, включая пищеварение и иммунную систему.
В исследовании, те, кто ел ферментированную сою, риск преждевременной смерти от всех причин был на 10% ниже.
Редис дайкон
Богатый витамином С, содержит 124 процента рекомендуемой суточной нормы основного питательного вещества, что делает ее отличным источником.
Водоросли
Морские водоросли, насыщенные минералами и антиоксидантами.
"Закуска содержит натуральные соединения, такие как фукоксантин и фукоидан, которые обладают «противовоспалительными, антивозрастными и противораковыми свойствами".
Рыба
Жирная рыба, богатая омега-3 жирными кислотами положительно влияет на здоровье мозга и сердца.
"Эти жирные кислоты могут помочь снизить кровяное давление, триглицериды и ослабить воспаление — все это считается предшественниками хронических проблем".
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