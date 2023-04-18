Диетолог назвала японских 5 продуктов, которые сделают вас долгожителем

Фиолетовый картофель

«Исследования также показали, что они могут помочь улучшить уровень сахара в крови и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний», —говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Мисо суп

Редис дайкон

Водоросли

"Закуска содержит натуральные соединения, такие как фукоксантин и фукоидан, которые обладают «противовоспалительными, антивозрастными и противораковыми свойствами".

Рыба

"Эти жирные кислоты могут помочь снизить кровяное давление, триглицериды и ослабить воспаление — все это считается предшественниками хронических проблем".

Фиолетовый сладкий картофель, называемый по-японски «имо», богат антоцианами, которые отвечают за его характерный яркий цвет. Согласно исследованию помимо придания картофелю доминирующего оттенка, антоцианы представляют собой группу антиоксидантов, которые могут оказывать антивозрастное действие.Изготовленный из ферментированных соевых бобов и злаков, мисо содержит хорошие кишечные бактерии, известные как пробиотики. Эти бактерии полезны для ряда проблем со здоровьем, включая пищеварение и иммунную систему.В исследовании, те, кто ел ферментированную сою, риск преждевременной смерти от всех причин был на 10% ниже.Богатый витамином С, содержит 124 процента рекомендуемой суточной нормы основного питательного вещества, что делает ее отличным источником.Морские водоросли, насыщенные минералами и антиоксидантами.Жирная рыба, богатая омега-3 жирными кислотами положительно влияет на здоровье мозга и сердца.Ранее МедикФорум писал о вреде гель-лака.

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