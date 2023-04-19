Невролог Алехина: стресс при взгляде в зеркало - признак слабоумия

89 Фото: https://unsplash.com/photos/OwR9cyMNe4c
Невролог Алехина: стресс при взгляде в зеркало - признак слабоумия


Врач рекомендует снимать или закрывать зеркала, если человек с деменцией испытывает стресс.


Деменция — это термин, обозначающий группу симптомов, связанных с продолжающимся ухудшением состояния мозга. Чаще встречается у пожилых людей, может вызвать потерю памяти, изменения поведения и даже проблемы с движением . Это также может вызвать проблемы у людей, когда они смотрят в зеркало.

Зеркальные отражения могут «беспокоить» людей, живущих с деменцией. Снятие или закрытие зеркал как один из способов сделать дом более благоприятным для слабоумия.

«Проверьте зеркала и накройте или снимите их, если они могут вызвать замешательство у человека с деменцией. Они могут быть огорчены, если не узнают себя. Точно так же может помочь задернуть шторы вечером, чтобы они не могли видеть свое отражение в оконном стекле», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Для некоторых вид своего отражения в зеркале может вызвать тревогу, гнев или даже истерический ужас.  Они не узнают человека, которого видят, и думают, что рядом с ними вдруг появился незнакомец. Напуганный этим «незваным гостем» может привести их в такое замешательство и расстроить, что они реагируют совершенно иррационально.

Они могут сопротивляться вашим попыткам успокоить их или объяснить, что они в безопасности. Боязнь зеркал также может быть причиной того, что некоторые пожилые люди с деменцией отказываются мыться или начинают волноваться в ванной.


От старческого слабоумия можно защититься с помощью стресса


Другие признаки деменции включают в себя:
  • Потеря памяти, например, прошлые события вспоминаются гораздо легче, чем недавние.
  • Проблемы с мышлением или рассуждениями, или вам трудно следить за разговорами или телевизионными программами.
  • Чувство беспокойства, депрессии или гнева из-за потери памяти или чувство смятения, даже в знакомой обстановке.
Если у вас или у кого-то из ваших знакомых проявляются признаки слабоумия, вам следует договориться о встрече с врачом общей практики.


Забывчивость не всегда является признаком слабоумия


Ранее МедикФорум писал о вреде гель-лака.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Невролог Алехина: потеря уверенности в себе - «менее известный» признак слабоумия
Симптом слабоумия, который можно заметить при одевании - невролог Алехина
Невролог Алехина: 6 нарушений сна, которые возникают у 50% пациентов с тяжелой деменцией
Теги : советы врачей, слабоумие, симптомы деменции