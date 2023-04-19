Невролог Алехина: стресс при взгляде в зеркало - признак слабоумия

«Проверьте зеркала и накройте или снимите их, если они могут вызвать замешательство у человека с деменцией. Они могут быть огорчены, если не узнают себя. Точно так же может помочь задернуть шторы вечером, чтобы они не могли видеть свое отражение в оконном стекле», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Потеря памяти, например, прошлые события вспоминаются гораздо легче, чем недавние.

Проблемы с мышлением или рассуждениями, или вам трудно следить за разговорами или телевизионными программами.

Чувство беспокойства, депрессии или гнева из-за потери памяти или чувство смятения, даже в знакомой обстановке.

Деменция — это термин, обозначающий группу симптомов, связанных с продолжающимся ухудшением состояния мозга. Чаще встречается у пожилых людей, может вызвать потерю памяти, изменения поведения и даже проблемы с движением . Это также может вызвать проблемы у людей, когда они смотрят в зеркало.Зеркальные отражения могут «беспокоить» людей, живущих с деменцией. Снятие или закрытие зеркал как один из способов сделать дом более благоприятным для слабоумия.Для некоторых вид своего отражения в зеркале может вызвать тревогу, гнев или даже истерический ужас. Они не узнают человека, которого видят, и думают, что рядом с ними вдруг появился незнакомец. Напуганный этим «незваным гостем» может привести их в такое замешательство и расстроить, что они реагируют совершенно иррационально.Они могут сопротивляться вашим попыткам успокоить их или объяснить, что они в безопасности. Боязнь зеркал также может быть причиной того, что некоторые пожилые люди с деменцией отказываются мыться или начинают волноваться в ванной.Если у вас или у кого-то из ваших знакомых проявляются признаки слабоумия, вам следует договориться о встрече с врачом общей практики.Ранее МедикФорум писал о вреде гель-лака.

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