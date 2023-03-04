Симптом слабоумия, который можно заметить при одевании - невролог Алехина

«Вы или человек, которого вы знаете, не замечаете что-то, что может поставить под угрозу здоровье и безопасность? Время от времени люди могут принимать сомнительные решения, например, откладывать визит к врачу, когда плохо себя чувствуют. Однако человек, живущий с деменцией, может испытывать изменения в суждениях или принятии решений, например, не распознавать медицинскую проблему, требующую внимания, или носить тяжелую одежду в жаркий день», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Потеря памяти, влияющая на повседневные способности.

Трудности при выполнении знакомых задач.

Проблемы с речью.

Дезориентация во времени и месте.

Проблемы с абстрактным мышлением.

Потеря вещей.

Изменения в настроении и поведении.

Изменения личности.

Деменция — это группа симптомов, связанных с продолжающимся ухудшением состояния мозга. По этой причине он чаще встречается у пожилых людей, однако может поражать и молодых людей. Хотя лекарства нет, жизненно важно, чтобы любые предупреждающие признаки были обнаружены как можно скорее, чтобы пострадавший мог получить необходимую помощь.Если бы нас попросили описать деменцию, многие из нас сразу же подумали бы о проблемах с памятью. Хотя это ключевые признаки заболевания, существуют и другие поведенческие изменения, о которых следует знать.Это может привести к тому, что человек сделает неправильный выбор, который может поставить под угрозу его безопасность.По мнению невролога, это включает в себя ношение «тяжелой» одежды в жаркий день, что может привести к тепловому удару.Если у вас есть опасения по этому поводу, общество советует обратиться к врачу.Ранее МедикФорум писал о пользе кофе.

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