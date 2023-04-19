Онколог Воробьев: ваше питание увеличивает риск рака простаты — "избегайте этих продуктов"

"Мужчины, употребляющие нездоровую пищу и газированные напитки, более склонны к опасным для жизни опухолям. Результаты исследования показывают, что отказ от нездоровых пищевых привычек может быть лучшей стратегией питания для предотвращения агрессивного рака простаты", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

"Общие и насыщенные жиры и трансжирные кислоты из красного и обработанного мяса, сладостей, соусов и полуфабрикатов усиливают прогрессирование рака простаты за счет нарушения гормональной регуляции. Они усиливают окислительный стресс, который нарушает восстановление повреждений ДНК и приводит к воспалению, усиливающему клеточную пролиферацию".

Рак простаты является наиболее распространенным типом рака среди мужчин. Хотя точно неизвестно, что вызывает развитие болезни, считается, что существует ряд факторов, повышающих риск.Исследования показали, что то, что вы едите, может увеличить риск агрессивного рака простаты почти в три раза.У тех, кто придерживался западной диеты, чаще всего развивались опухоли, которые распространялись на другие органы. Заболеваемость выросла в два и почти в три раза.Западная модель питания состояла из высокого потребления молочных продуктов с высоким содержанием жира, переработанного мяса, рафинированного зерна, сладостей, калорийных напитков, полуфабрикатов и соусов и низкого потребления молочных продуктов с низким содержанием жира и цельного зерна.Кроме того, многие соединения, которые естественным образом присутствуют или образуются при приготовлении или переработке красного мяса или других продуктов, могут влиять на риск рака предстательной железы, катализируя образование свободных радикалов и подавляя экспрессию генов, участвующих в развитии клеточного цикла и репарации ДНК в клетках рака предстательной железы.Высокий энергетический профиль западной модели питания способствует увеличению состава тела, что является наиболее важным из известных модифицируемых факторов риска рака простаты.

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