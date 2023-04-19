Диетолог Пономарева назвала ключевые продукты, которые вызывают диабет 2 типа

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Диетолог Пономарева назвала ключевые продукты, которые вызывают диабет 2 типа


Семь из десяти всех случаев диабета 2 типа могут быть вызваны плохим питанием.


Качество и состав вашего рациона могут заложить основу для избыточного веса, который считается одним из ключевых факторов риска развития диабета 2 типа. Теперь новое исследование выявило продукты, которые могут влиять на уровень сахара в крови. К сожалению, это не очень хорошая новость для любителей переработанного мяса.

Переработанное мясо предлагает приятный вкус, а также низкую цену и легкое управление временем, когда дело доходит до приготовления.

"Примерно семь из десяти всех случаев типа 2 вызваны плохим питанием. Переработанное мясо, слишком много рафинированного риса и пшеницы были одними из самых весомых причин", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.


Главные факторы риска диабета 2 типа: бессонница, курение, вес, давление и т.д.


Кроме того, неправильное питание вызвало большую долю случаев диабета 2 типа у мужчин по сравнению с женщинами, у молодых людей по сравнению с пожилыми, а также у городских жителей по сравнению с сельскими.

Новое исследование показывает, что  исследование показывает, что плохое качество углеводов является ведущим фактором диабета 2 типа, связанного с питанием, во всем мире, и с важным вариации в зависимости от нации и во времени.


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