Диетолог Пономарева назвала ключевые продукты, которые вызывают диабет 2 типа

"Примерно семь из десяти всех случаев типа 2 вызваны плохим питанием. Переработанное мясо, слишком много рафинированного риса и пшеницы были одними из самых весомых причин", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Качество и состав вашего рациона могут заложить основу для избыточного веса, который считается одним из ключевых факторов риска развития диабета 2 типа. Теперь новое исследование выявило продукты, которые могут влиять на уровень сахара в крови. К сожалению, это не очень хорошая новость для любителей переработанного мяса.Переработанное мясо предлагает приятный вкус, а также низкую цену и легкое управление временем, когда дело доходит до приготовления.Кроме того, неправильное питание вызвало большую долю случаев диабета 2 типа у мужчин по сравнению с женщинами, у молодых людей по сравнению с пожилыми, а также у городских жителей по сравнению с сельскими.Новое исследование показывает, что исследование показывает, что плохое качество углеводов является ведущим фактором диабета 2 типа, связанного с питанием, во всем мире, и с важным вариации в зависимости от нации и во времени.Ранее МедикФорум писал о вреде гель-лака.

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