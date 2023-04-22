Ежедневные привычки, которые вызывают выпадение волос — трихолог Спиридонов

Высушивание волос полотенцем

«Ваши волосы более уязвимы, когда они влажные, так как белки в фолликулах образуют более слабые водородные связи, вызывая растяжение. Это приводит к раскрытию волосяных фолликулов, что делает их более восприимчивыми к повреждениям. Вот почему сушка волос грубым полотенцем может привести к их завиванию или ломкости. Если вы боитесь повредить волосы при сушке полотенцем, попробуйте вместо этого использовать полотенце из микрофибры», - говорит трихолог Олег Спиридонов специально для МедикФорум.

Расчесывать волосы, когда они мокрые

«Чтобы предотвратить это, дайте волосам немного высохнуть на воздухе, прежде чем использовать расческу с широкими зубьями, чтобы аккуратно распутать их, начиная с кончиков».

Тугие прически

Слишком часто моете волосы

Выпадение волос может огорчать и даже смущать тех, кто с этим сталкивается. Две трети мужчин в течение жизни страдают от облысения по мужскому типу, а 40 процентов женщин старше 70 лет страдают от выпадения волос. Хотя некоторые люди могут быть более генетически предрасположены к выпадению волос, существуют определенные привычки, которые могут как предотвратить, так и вызвать выпадение.Подобно растиранию волос полотенцем, если вы расчесываете волосы, когда они мокрые, высока вероятность того, что вы причините им вред.Ваши волосы будут значительно слабее, когда они влажные, поэтому расчесывание — особенно от корней — может привести к секущимся кончикам или непослушанию, что помешает вам добиться гладкой шелковистой шевелюры. Что еще хуже, вы можете выдергивать пряди прямо из корня, вызывая залысины или истончение.Жесткие прически, такие как зачесанные назад пучки и конские хвосты, тянут ваши корни, что приводит к ломкости или даже выпадению волос с течением времени, если вы часто делаете такую укладку. Это известно как тракционная алопеция: форма выпадения волос.Чрезмерное мытье волос может лишить их натуральных масел, которые защищают и сохраняют их мягкость, оставляя ваши пряди сухими и ломкими.Сухие волосы более уязвимы и, следовательно, более подвержены повреждениям; просто проводя через него руками, связывая его или чистя щеткой, вы можете сломать его.Ранее МедикФорум писал о противораковых продуктах.

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