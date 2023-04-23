Ферментированные продукты помогают «предотвратить прогрессирование» деменции

"Серотонин — это гормон, который действует как мессенджер в мозгу, влияя на несколько аспектов работы мозга, в том числе на ваше настроение", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Есть некоторые исследования, которые предполагают, что ферментированные молочные продукты могут оказывать нейропротекторное действие и могут использоваться для лечения и даже предотвращения прогрессирования снижения когнитивных функций, наблюдаемого при деменции и болезни Альцгеймера. Однако мы точно знаем, что есть убедительные доказательства того, что диета, богатая фруктами, овощами и злаками, но с низким содержанием красного мяса и сахара, может помочь снизить риск развития деменции».

Исследования продолжают доказывать, что ферментированные продукты приносят пользу не только кишечнику, но и вашему мозгу. Метод консервирования пищевых продуктов, укоренившийся в культуре и питании многих стран, предлагает бактерии, обладающие потенциальным пробиотическим эффектом. Более того, врач сообщил, что некоторые ферментированные варианты могут даже играть роль в риске слабоумия.Исследования показали, что употребление ферментированных продуктов может оказывать как долгосрочное, так и краткосрочное воздействие на работу вашего мозга. Например, ферментированные продукты являются источником триптофана, который представляет собой аминокислоту, важную для производства серотонина.В то время как эта исследовательская группа в настоящее время изучает, какие ферментированные продукты оказывают наибольшее влияние на здоровье мозга.На данный момент нет четкой связи между ферментированными продуктами и деменцией, но исследования здоровья мозга продолжают приносить впечатляющие результаты.Бактерии, производящие молочную кислоту из некоторых ферментированных продуктов, являются основными производителями ГАМК. В головном мозге ГАМК является нейротрансмиттером, основная роль которого заключается в уменьшении способности нервной клетки получать, создавать или отправлять химические сообщения другим нервным клеткам, поэтому ГАМК известна своим успокаивающим эффектом и была предложена для улучшения настроения и когнитивных функций.Ранее МедикФорум писал о пользе огурцов.

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