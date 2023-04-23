Нутрициолог Строков: вы должны добавить эту специю в свой кофе - "помогает похудеть"

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Нутрициолог Строков: вы должны добавить эту специю в свой кофе - "помогает похудеть"


Иногда именно мелочи, наконец, делают прорыв в похудении. Вот как ваш кофе может внезапно сбросить лишние килограммы.


Если вы хотите немного повысить свой метаболизм, вам нужно просто улучшить свой кофе. Потому что с помощью всего лишь одного ингредиента вы поддерживаете свое тело в похудении.

Популярная специя должна быть в кофе


Если вы хотите сделать что-то хорошее для себя и своего тела, вам следует отныне украшать свой кофе специями: речь идет о корице.

"Всего лишь щепотка коричневой пряности в чае или кофе творит чудеса, когда дело доходит до похудения. Специя очень полезна. Кальций, железо и магний содержатся в коре корицы . Кроме того, эфирные масла и антиоксиданты обладают противовоспалительным действием. Масла также расслабляют пищеварительные мышцы", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

 

Ускоренное сжигание жира


Корица дает много преимуществ для похудения. Вторичные растительные вещества снижают уровень сахара в крови.

В исследовании уровень сахара в крови упал на колоссальные 30 процентов после того, как участники потребляли один грамм корицы, то есть половину чайной ложки, в день. Низкий уровень сахара в крови, в свою очередь, способствует сжиганию жира.

Острый вместо сладкого


"Чистая специя, конечно, не очень вкусная. Однако, если вы положите щепотку корицы в чашку чая или кофе, вы сможете насладиться интересной пряностью. Так проще обойтись без лишней сладости в горячем напитке. Таким образом, вы сэкономите несколько лишних калорий в плане похудения".


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