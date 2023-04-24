5 оттенков фекалий, которые говорят, что у вас проблемы с кишечником - врач Алисова

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5 оттенков фекалий, которые говорят, что у вас проблемы с кишечником - врач Алисова


Врачи всегда спрашивают своих клиентов, в том числе о консистенции, регулярности и цвете - и вот почему.


Каждый из этих трех факторов может помочь определить, что происходит в чьей-то желудочно-кишечной системе. Итак, какого цвета должны быть здоровые фекалии? Они должны быть средне-коричневого цвета, поскольку они содержат пигмент, называемый билирубином, который образуется при разрушении эритроцитов.

«Но важно знать, что для вас нормально, поскольку здоровый стул может быть почти любого оттенка коричневого, а иногда даже зеленого. Если цвет внезапно меняется, это может указывать на проблемы с кишечником, особенно если это связано с другими симптомами, или это может быть связано с чем-то, что вы съели», - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Следующие цвета фекалий могут потребовать дальнейшего изучения.

Бледный, глиноподобный стул

Это может указывать на недостаток желчи, связанный с проблемами с желчным пузырем, поджелудочной железой или печенью, а также может указывать на проблемы всасывания или наличие слизи.

Зеленый

Антибиотики могут сделать ваш стул зеленым, как и употребление большого количества зеленых овощей или соков из зеленых овощей.
Это также может быть связано с бактериальной инфекцией или пищевым отравлением или может указывать на диарею или низкое потребление клетчатки, когда билирубину не хватает времени для перехода цвета стула в коричневый цвет.

Желтый
 
Это может быть связано с нехваткой желчи или проблемами, связанными с желчью (включая удаление желчного пузыря), что означает, что ваше тело не усваивает жир должным образом и в стуле есть жир.



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Ярко-красный 

Это может означать, что вы недавно ели свеклу, но в противном случае это указывает на «новую» кровь в стуле, которая может быть результатом геморроя или кровотечения в нижней части толстой кишки.

Темно-красный

Опять же, это может свидетельствовать о кровотечении в прямой кишке или нижних отделах кишечника и должно быть проверено, хотя это также может быть результатом употребления красных продуктов или пищевых красителей.


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