Анна Попова: новый вариант «арктур» может обходить возникший ранее иммунитет

«Очень высокая контагиозность, еще большая заразность, чем у его предшественников. Любой небольшой контакт ведет к инфицированию и развитию заболевания», - констатировала главный санитарный врач страны.

«Новый подвид COVID-19 способен обходить ранее сформировавшийся иммунитет», - сообщила Анна Попова.

В России новый подштамм COVID-19 уже был выявлен. Согласно прогнозам, к концу мая может произойти всплеск заражений «арктуром». По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой своей способностью инфицировать людей «арктур» превосходит своих предшественников. В частности, он более заразный, чем «омикрон».Судя по всему, новый вариант коронавируса грозит заражением даже тем, кто уже сталкивался с инфекцией и прививался.Об «арктуре» известно, что он не вызывает тяжелых состояний, переносится подобно многим простудным заболеваниям. Его отличительной особенностью называется возникновение конъюнктивита у заболевших – этот симптом констатируется чаще, чем раньше.Кроме того, «арктур» проявляется симптомами в виде головных болей и боле в горле, заложенного носа, состояния лихорадки, мышечной боли, диареи.Специалисты советуют помнить о риске заражения коронавирусом. Отмечается, что предстоящий всплеск заболеваемости эксперты связывают с отдыхом людей в мае.Ранее портал MedikForum.ru подробнее писал о конъюнктивите , который может возникать при заражении коронавирусом.

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