Анна Попова: новый вариант «арктур» может обходить возникший ранее иммунитет
Руководитель Роспотребнадзора заявила о крайне высокой контагиозности нового варианта коронавируса «арктур».
В России новый подштамм COVID-19 уже был выявлен. Согласно прогнозам, к концу мая может произойти всплеск заражений «арктуром». По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой своей способностью инфицировать людей «арктур» превосходит своих предшественников. В частности, он более заразный, чем «омикрон».
«Очень высокая контагиозность, еще большая заразность, чем у его предшественников. Любой небольшой контакт ведет к инфицированию и развитию заболевания», - констатировала главный санитарный врач страны.
Судя по всему, новый вариант коронавируса грозит заражением даже тем, кто уже сталкивался с инфекцией и прививался.
«Новый подвид COVID-19 способен обходить ранее сформировавшийся иммунитет», - сообщила Анна Попова.
Об «арктуре» известно, что он не вызывает тяжелых состояний, переносится подобно многим простудным заболеваниям. Его отличительной особенностью называется возникновение конъюнктивита у заболевших – этот симптом констатируется чаще, чем раньше.
Кроме того, «арктур» проявляется симптомами в виде головных болей и боле в горле, заложенного носа, состояния лихорадки, мышечной боли, диареи.
Специалисты советуют помнить о риске заражения коронавирусом. Отмечается, что предстоящий всплеск заболеваемости эксперты связывают с отдыхом людей в мае.
Ранее портал MedikForum.ru подробнее писал о конъюнктивите, который может возникать при заражении коронавирусом.
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Анна Попова
Здоровье
глава Роспотребнадзора
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