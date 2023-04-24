Невролог Алехина: частые простуды и грипп связаны с ускоренным старением мозга
Если вы часто болеете, у вас может быть более высокий риск слабоумия в пожилом возрасте.
Изучая стареющих самцов мышей, ученые обнаружили, что повторяющиеся умеренные воспаления, вызванные сезонными простудами и гриппом, приводят к нарушению когнитивных функций. Ученые создали модель на мышах для своего исследовательского проекта.
«Мыши, которых изучали, были взрослыми, приближающимися к среднему возрасту, с неповрежденными способностями. Когда они подвергались прерывистому воспалению, они меньше помнили, а их нейроны функционировали хуже», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Мыши в исследовании испытывали периодическое воспаление, похожее на болезнь, всего несколько раз.
«У человека когнитивные нарушения из-за такого же количества воспалительных переживаний могут быть незаметны в повседневной жизни. Но может иметь кумулятивные эффекты, негативно влияющие на старение мозга».
Самый большой вывод из этого исследования заключается в важности оставаться как можно более здоровым и свободным от инфекций.
Другие факторы риска деменции:
- Повышенное артериальное давление
- Поврежденные кровеносные сосуды в головном мозге
- Более слабая иммунная система
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