Невролог Алехина: частые простуды и грипп связаны с ускоренным старением мозга

«Мыши, которых изучали, были взрослыми, приближающимися к среднему возрасту, с неповрежденными способностями. Когда они подвергались прерывистому воспалению, они меньше помнили, а их нейроны функционировали хуже», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«У человека когнитивные нарушения из-за такого же количества воспалительных переживаний могут быть незаметны в повседневной жизни. Но может иметь кумулятивные эффекты, негативно влияющие на старение мозга».

Повышенное артериальное давление

Поврежденные кровеносные сосуды в головном мозге

Более слабая иммунная система

Изучая стареющих самцов мышей, ученые обнаружили, что повторяющиеся умеренные воспаления, вызванные сезонными простудами и гриппом, приводят к нарушению когнитивных функций. Ученые создали модель на мышах для своего исследовательского проекта.Мыши в исследовании испытывали периодическое воспаление, похожее на болезнь, всего несколько раз.Самый большой вывод из этого исследования заключается в важности оставаться как можно более здоровым и свободным от инфекций.Ранее МедикФорум писал о ранних признаках болезни Паркинсона.

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