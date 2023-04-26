Гинеколог назвала 9 необычных признаков рака яичников

"Некоторые люди могут испытывать частые позывы к мочеиспусканию, аномальные вагинальные кровотечения и необъяснимую усталость. Другим возможным признаком рака яичников является необъяснимая потеря веса и изменение характера стула", - говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.

Вздутие живота

Быстрое чувство сытости

Потеря аппетита

Боль в животе

Частая потребность в мочеиспускании

Аномальное вагинальное кровотечение

Необъяснимая усталость

Необъяснимая потеря веса

Изменение привычек кишечника.





«Поэтому важно, чтобы врач проверил любые симптомы. Ваш терапевт может сделать анализ крови, внутренний осмотр или направить вас на ультразвуковое сканирование. Рак яичников, обнаруженный на ранней стадии, может быть менее серьезным, поэтому очень важно вооружиться как можно большим количеством знаний».

В отличие от рака шейки матки и молочной железы не существует надежных скрининговых тестов на рак яичников.Одним из факторов, который просто невозможно контролировать, является пожилой возраст; женщины старше 65 лет больше подвержены риску развития рака яичников.Поскольку более половины случаев приходится на женщин старше 65 лет, возраст является самым большим фактором риска. По словам эксперта, наличие семейной истории болезни также является еще одним фактором риска. Примерно от 5 до 10 процентов случаев рака яичников считаются наследственными.Ранее МедикФорум писал о ранних признаках деменции.

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