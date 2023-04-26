3 правила питания являются главными виновниками диабета 2 типа - врач Гуреева
7 из 10 случаев диабета 2 типа во всем мире связаны с выбором продуктов питания.
В исследовании изучались диетические предпочтения и диабет 2 типа.
"Принимая во внимание 184 страны, команда подсчитала, что неправильное питание стало причиной более 14,1 миллиона случаев диабета 2 типа в 2018 году. Чтобы получить эту цифру, исследователи объединили данные за период с 1990 по 2018 год, в которых учитывались 11 диетических факторов", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Три диетических фактора, по-видимому, способствовали росту заболеваемости диабетом 2 типа.
Это:
- Недостаточное потребление цельного зерна
- Избыток рафинированного риса и пшеницы
- Чрезмерное потребление обработанного мяса
Диабет 2 типа
"На самых ранних стадиях заболевания симптомы могут проявляться настолько незаметно, что можно легко пропустить предупреждающие знаки".
Основные симптомы» диабета 2 типа, о которых следует знать:
- Мочеиспускание чаще, чем обычно, особенно ночью
- Чувство сильной жажды
- Чувствую себя очень усталым
- Необъяснимая потеря веса
- Зуд в области гениталий или регулярные приступы молочницы
- Порезы или раны, которые заживают медленно
- Затуманенное зрение – вызвано пересыханием хрусталика глаза.
Ранее МедикФорум писал о симптомах диабета и больной щитовидной железы.
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