3 правила питания являются главными виновниками диабета 2 типа - врач Гуреева

"Принимая во внимание 184 страны, команда подсчитала, что неправильное питание стало причиной более 14,1 миллиона случаев диабета 2 типа в 2018 году. Чтобы получить эту цифру, исследователи объединили данные за период с 1990 по 2018 год, в которых учитывались 11 диетических факторов", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Недостаточное потребление цельного зерна

Избыток рафинированного риса и пшеницы

Чрезмерное потребление обработанного мяса





"На самых ранних стадиях заболевания симптомы могут проявляться настолько незаметно, что можно легко пропустить предупреждающие знаки".

Мочеиспускание чаще, чем обычно, особенно ночью

Чувство сильной жажды

Чувствую себя очень усталым

Необъяснимая потеря веса

Зуд в области гениталий или регулярные приступы молочницы

Порезы или раны, которые заживают медленно

Затуманенное зрение – вызвано пересыханием хрусталика глаза.

В исследовании изучались диетические предпочтения и диабет 2 типа.Три диетических фактора, по-видимому, способствовали росту заболеваемости диабетом 2 типа.Исследование показывает, что плохое качество углеводов является ведущим фактором диабета 2 типа, связанного с питанием, во всем мире.Ранее МедикФорум писал о симптомах диабета и больной щитовидной железы.

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