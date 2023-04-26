3 правила питания являются главными виновниками диабета 2 типа - врач Гуреева

62 Фото: https://unsplash.com/photos/zolaqq5VgHY
3 правила питания являются главными виновниками диабета 2 типа - врач Гуреева


7 из 10 случаев диабета 2 типа во всем мире связаны с выбором продуктов питания.


В исследовании изучались диетические предпочтения и диабет 2 типа. 

"Принимая во внимание 184 страны, команда подсчитала, что неправильное питание стало причиной более 14,1 миллиона случаев диабета 2 типа в 2018 году. Чтобы получить эту цифру, исследователи объединили данные за период с 1990 по 2018 год, в которых учитывались 11 диетических факторов", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.


Три диетических фактора, по-видимому, способствовали росту заболеваемости диабетом 2 типа.


Диабет 2 типа: простые диетические рекомендации по его профилактике в случае предиабета


Это:
  • Недостаточное потребление цельного зерна
  • Избыток рафинированного риса и пшеницы
  • Чрезмерное потребление обработанного мяса
Исследование показывает, что плохое качество углеводов является ведущим фактором диабета 2 типа, связанного с питанием, во всем мире.


Диабет 2 типа

"На самых ранних стадиях заболевания симптомы могут проявляться настолько незаметно, что можно легко пропустить предупреждающие знаки".


Основные симптомы» диабета 2 типа, о которых следует знать:
  • Мочеиспускание чаще, чем обычно, особенно ночью
  • Чувство сильной жажды
  • Чувствую себя очень усталым
  • Необъяснимая потеря веса
  • Зуд в области гениталий или регулярные приступы молочницы
  • Порезы или раны, которые заживают медленно
  • Затуманенное зрение – вызвано пересыханием хрусталика глаза.


Главные факторы риска диабета 2 типа: бессонница, курение, вес, давление и т.д.



Ранее МедикФорум писал о симптомах диабета и больной щитовидной железы.



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Высокое потребление фруктов, овощей и цельного зерна снижает риск развития диабета - исследование
Диетолог Пономарева назвала ключевые продукты, которые вызывают диабет 2 типа
Диабета 2 типа: ощущение, которое может стать «экстремальным» - у вас оно есть?
Теги : советы врачей, диабет второго типа, риск диабета