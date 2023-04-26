Нутрициолог Строков объяснил, как стимулировать метаболизм во время менопаузы

Замедление обмена веществ в период менопаузы

"В женском организме происходит следующее: во время менопаузы ваше тело постепенно снижает выработку эстрогена, а это означает, что уровень эстрогена постепенно падает. Однако гормон эстроген не только участвует в женском менструальном цикле, но и оказывает влияние на различные обменные процессы в организме, в том числе на сжигание жира", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Дефицит эстрогена и низкий уровень основного обмена

Так вы стимулируете свой метаболизм

Многие женщины склонны быстрее набирать вес в период менопаузы. Чтобы избежать именно этого, важно знать, почему женщины старше 50 лет накапливают больше жира, чтобы противодействовать увеличению веса.Кроме того, из-за низкого уровня эстрогена и увеличения доминирования гормона тестостерона в период менопаузы меняется распределение жира в организме. Жир теперь меньше накапливается в «типично женских областях», таких как бедра, но все больше в середине тела, как у мужчин, то есть на животе.Недостаток эстрогена затрудняет похудение во время и после менопаузы. На этом этапе жизни уровень основного обмена ниже, потому что вашему телу больше не требуется столько энергии, сколько оно требовало, когда вы были моложе. Если вы не будете учитывать это в своем рационе, вы можете набрать вес.Чем больше вы бросаете вызов своему телу, тем больше калорий вы сжигаете. Однако вам не обязательно становиться высокоэффективным спортсменом. В повседневной жизни есть много способов получить достаточное количество упражнений. Даже неспешная прогулка может помочь сжечь много калорий.Например, оставить машину или пройтись пешком. Конечно, не помешает, если вы еще и «настоящим» спортом займетесь. Однако вам не обязательно заниматься спортом на выносливостьили тренировать мышцы на тренажерах, но вы также можете вернуться к йоге или пилатесу.Ранее МедикФорум писал о признаках больной щитовидной железы.

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