Нутрициолог Строков назвал лучший орех для контроля диабета

Исследование показывает: с миндалем против диабета 2 типа

"Исследование показывает, насколько важна правильная диета для больных: оно показывает, что ежедневное употребление миндаля может помочь при диабете 2 типа. В ходе исследования взрослым с избыточным весом или ожирением давали 43 грамма сырого миндаля каждый день в течение 12 недель. Функция поджелудочной железы, резистентность к инсулину, уровень сахара в крови и масса тела улучшились через три месяца", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Положительное влияние миндаля на здоровье

"Миндаль поддерживает организм в улучшении собственного здоровья. Любой, кто ест миндаль регулярно и в течение длительного периода времени, получает пользу от улучшения уровня холестерина и триглицеридов".

Ожирение и диабет являются широко распространенными проблемами со здоровьем, особенно в промышленно развитых странах. Неправильное питание и малоподвижный образ жизни способствуют тому, что определенные части или органы тела перестают работать и функционировать должным образом.И наоборот, это означает, что здоровое питание и соответствующая физическая активность вместе с другими важными факторами могут обеспечить долгую и здоровую жизнь.В особенности это относится к людям с высоким риском развития диабета 2 типа. Это нарушение обмена веществ, вызывающее повышение уровня сахара в крови.Люди с диабетом 2 типа имеют повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний (сердечных приступов, инсультов, проблем с кровообращением) и повреждения глаз, нервов и почек.Участники исследования смогли значительно снизить последний, что, в свою очередь, положительно сказалось на общем холестерине, который в результате удалось снизить.Кроме того, наблюдается снижение массы тела, что положительно сказывается на функции поджелудочной железы. Причина: в конце исследования участники миндальной группы показали повышенную функцию своих инсулин-продуцирующих клеток (бета-клеток).Это говорит о том, что миндаль может помочь отсрочить начало диабета и что семена оказывают положительное влияние на кардиометаболическое здоровье.Ранее МедикФорум писал о признаках больной щитовидной железы.

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