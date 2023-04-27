Невролог Тихоновский: недосып ведет к лишнему весу, болезням сердца и мозга

«Независимо от причин сокращения сна, при его недостатке в теле возникают отклонения от нормы, которые в итоге могут привести к нарушению здоровья», – заметил медик.

«Постоянное отклонение времени сна от физиологической нормы также является фактором риска развития метаболического синдрома, который может привести к сердечно-сосудистым осложнениям, в том числе инфаркту и инсульту», - добавил врач-невролог, беседуя с «Газетой.Ru».

Невролог Тихоновский сообщил в интервью, какие проблемы со здоровьем возникают у людей, которые систематически недосыпают.Тихоновский констатировал, что вследствие хронического недосыпа происходит ухудшение когнитивных функций – снижается качество внимания, концентрации и памяти, ослабевает работоспособность, возникают эмоциональные нарушения. По словам невролога, влияние недосыпа на умственные способности сопоставимо с влиянием алкоголя. У детей при недосыпе наблюдаются симптомы, свойственные СДВГ.Кроме того, предупредил невролог, недосып ведет к лишнему весу, болезням сердца и мозга. Тихоновский объяснил: когда продолжительность сна уменьшается, тело вырабатывает больше вещества грелин, действующего как стимулятор аппетита. Человек, который недосыпает, ест больше чем нужно.В свою очередь недостаток сна влияет на снижение выработки гормона соматостатина, выделяемого исключительно во время фазы глубокого сна. В результате человек испытывает постоянное утомление, его организм плохо восстанавливается, поврежденные ткани хуже регенерируют, иммунитет слабеет.Ранее портал MedikForum.ru писал о доступных способах защитить мозг от развития деменции.

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