Диетолог Пономарева назвала худшие продукты, если у вас началась весенняя аллергия

«Возможно, вы удивитесь, узнав, насколько пища, которую вы потребляете, может повлиять на вашу реакцию на сенную лихорадку. Некоторые продукты могут облегчить симптомы и значительно облегчить сезон аллергии. Но другие могут принести больше вреда, чем пользы, и сделать вашу реакцию еще хуже», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Большинство видов молочных продуктов могут усугубить симптомы аллергических реакций. Он делает это за счет увеличения выработки слизи в организме, что еще больше затрудняет избавление от заложенности носа, которая возникает при сенной лихорадке".

"Замените свой утренний кофе на чашку ромашкового чая, так как он очищает избыточную слизь, вызываемую сенной лихорадкой, и поддерживает чистоту носовых пазух".

Хотя лекарства от сенной лихорадки не существует, есть несколько способов облегчить симптомы, такие как чихание, кашель и зуд в глазах.Сожалею всем любителям сыра, но, по мнению экспертов, выдержанный сыр на самом деле является «одним из худших продуктов, которые вы можете есть при аллергии». Он часто содержит гистамины — как вы, вероятно, можете догадаться по названию, это вещество, страдающие сенной лихорадкой, должны избегать любой ценой.Еще один отличный способ уменьшить воздействие сенной лихорадки — сократить употребление алкоголя.Многие виды алкоголя содержат гистамины, которые делают аллергию еще более серьезной. Сульфиты, которые содержатся во многих видах алкоголя, также являются плохой новостью, поскольку они также могут ухудшить симптомы.Напиток вызывает высвобождение гистамина, врага сенной лихорадки, было обнаружено, что он вызывает застой в печени, что делает симптомы еще более серьезными.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака кишечника.

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