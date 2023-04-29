Гепатолог Южнова назвала продукты, от которых следует «держаться подальше» для здоровья печени

«Люди должны держаться подальше от большинства обработанных и жареных продуктов, таких как сладкие продукты, печенье, газированные напитки и фруктовые соки. Это потому, что они увеличивают количество накопленного жира в печени. Однако не только сахар может нанести вред функции печени. Продукты с высоким содержанием соли увеличивают риск неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Обработанные продукты повышают содержание сахара в крови, что, в конечном счете, увеличивает накопление жира в печени. Также следует избегать жирного переработанного мяса с высоким содержанием насыщенных жиров, чтобы снизить этот риск», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Печенье

Обработанное мясо

Газированные напитки

Фруктовый сок

Усталость, усталость или общее чувство вялости или отсутствия энергии

Дискомфорт в верхней правой части живота

Желтизна глаз и кожи

Легкие синяки

Темная моча

Отек области живота

Рвота кровью

Темно-черный смолистый кал

Периоды спутанности сознания, забывчивости, смены настроения или недальновидности

Зуд кожи

Ожирение печени «тесно связано с избыточным весом». Накопление жира в печени также связано с диабетом 2 типа, сердечными заболеваниями и проблемами кровообращения. Наличие НАЖБП может в конечном итоге подвергнуть человека риску развития рака печени или печеночной недостаточности.Основным методом лечения НАЖБП является сбалансированная диета, физическая активность и (при необходимости) похудение. Исследования показывают, что они могут уменьшить жир в печени, а в некоторых случаях обратить вспять НАЖБПВ большинстве случаев «специфических симптомов нет», даже если в печени слишком много жира.Ранее МедикФорум писал о пользе утреннего стакана воды.

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