Гепатолог Южнова назвала продукты, от которых следует «держаться подальше» для здоровья печени

11 938 Фото: https://unsplash.com/photos/-EMvlQ5n8n0
Гепатолог Южнова назвала продукты, от которых следует «держаться подальше» для здоровья печени


Врач рассказал о продукты, от которых следует «держаться подальше», чтобы заботиться о своей печени.


«Люди должны держаться подальше от большинства обработанных и жареных продуктов, таких как сладкие продукты, печенье, газированные напитки и фруктовые соки. Это потому, что они увеличивают количество накопленного жира в печени. Однако не только сахар может нанести вред функции печени. Продукты с высоким содержанием соли увеличивают риск неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Обработанные продукты повышают содержание сахара в крови, что, в конечном счете, увеличивает накопление жира в печени. Также следует избегать жирного переработанного мяса с высоким содержанием насыщенных жиров, чтобы снизить этот риск», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.


Продукты и напитки, которые следует ограничить:
  • Печенье
  • Обработанное мясо
  • Газированные напитки
  • Фруктовый сок
НАЖБП

Ожирение печени «тесно связано с избыточным весом». Накопление жира в печени также связано с диабетом 2 типа, сердечными заболеваниями и проблемами кровообращения. Наличие НАЖБП может в конечном итоге подвергнуть человека риску развития рака печени или печеночной недостаточности.

Основным методом лечения НАЖБП является сбалансированная диета, физическая активность и (при необходимости) похудение. Исследования показывают, что они могут уменьшить жир в печени, а в некоторых случаях обратить вспять НАЖБП

Предупреждающие признаки НАЖБП
  • Усталость, усталость или общее чувство вялости или отсутствия энергии
  • Дискомфорт в верхней правой части живота
В большинстве случаев «специфических симптомов нет», даже если в печени слишком много жира.


Длительный зуд кожи сигнализирует о жировой болезни печени - гепатолог Южнова


О любом из следующих признаков следует немедленно сообщить врачу:
  • Желтизна глаз и кожи
  • Легкие синяки
  • Темная моча
  • Отек области живота
  • Рвота кровью
  • Темно-черный смолистый кал
  • Периоды спутанности сознания, забывчивости, смены настроения или недальновидности
  • Зуд кожи


Назван ряд предупреждающих симптомов жировой болезни печени



Ранее МедикФорум писал о пользе утреннего стакана воды.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Больная печень: 4 типа продуктов, которые нужно избегать для снижения риска рубцевания печени
Названы лучшие продукты против ожирения печени
Жирная печень: врачи NHS назвали продукты, которые следует избегать людям с НАЖБП
Теги : советы врачей, жировая болезнь печени, вредные продукты