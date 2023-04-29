Растительные продукты с пуринами реже вызывают приступы подагры - врач Андреева

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Растительные продукты с пуринами реже вызывают приступы подагры - врач Андреева


Некоторые растительные продукты, такие как бобы, ранее были связаны с более высоким риском приступов подагры.


Подагра считается одним из наиболее воспалительных типов артрита. Это состояние, вызванное отложением острых кристаллов в суставах, исторически было названо болезнью богатого человека из-за его ассоциации с мясом и рыбой. Эти типы продуктов богаты пуринами, которые могут запустить процесс, ведущий к заболеванию суставов. Однако, по мнению экспертов, не все продукты с высоким содержанием этих соединений представляют риск.

«На низком уровне мочевая кислота полезна, но когда она накапливается, она может кристаллизоваться в суставах и вызывать сильную боль и воспаление. Мочевая кислота образуется, когда организм расщепляет соединения, известные как пурины, которые естественным образом содержатся в вашем организме, а также во многих продуктах питания», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Это означает, что то, что вы едите, может влиять на уровень пуринов в вашем организме, а некоторые растительные продукты, такие как бобы, содержат большое количество этих соединений.

Тем не менее, здоровая растительная пища, похоже, не представляет такого же риска для приступов подагры, как мясо.


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Определенные продукты и алкоголь связаны с приступами подагры, но влияние пуринов в спарже и других богатых пуринами овощах минимально по сравнению с действием пуринов животного происхождения. 


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"Исследования показали, что овощи с высоким содержанием пуринов, такие как спаржа, шпинат и бобы, не увеличивают риск подагры или повторных приступов подагры. Например, спаржа богата клетчаткой и другими ингредиентами, которые фактически помогают организму выводить избыток мочевой кислоты".



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