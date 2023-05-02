Ваш живот кажется полным или больше, чем обычно

У вас есть боль в животе или дискомфорт

Ваш живот урчит или издает звуки

«Корица обладает противовоспалительными свойствами и может помочь уменьшить вздутие живота, помогая пищеварению», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Корица обладает естественной сладостью, которая может улучшить вкус кофе без необходимости добавления сахара или искусственных подсластителей».

Регулярно делайте физические упражнения

Жуйте с закрытым ртом, чтобы не заглатывать воздух

Пейте много воды

Ешьте продукты с высоким содержанием клетчатки, если у вас запор

Ешьте чаще и небольшими порциями

Помассируйте живот справа налево, чтобы выпустить захваченный воздух

Хотя вздутие живота является обычным явлением, оно может привести к тому, что желудок будет выглядеть полным, что может быть, а может и не быть неудобным.Одной из лучших противовоспалительных специй для добавления в кофе является корица. Корица содержит «мощные антиоксиданты и противовоспалительные соединения, которые могут помочь уменьшить воспаление в организме.Корица содержит соединение, называемое коричным альдегидом, которое придает ей «естественную сладость».Хотя корица была бы более здоровой альтернативой добавлению сахара в чашку кофе по утрам.Ранее МедикФорум писал о необычном признаке рака.

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