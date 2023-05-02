Диетолог Пономарева назвала лучшие приправы для кофе, чтобы облегчить вздутие живота

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Диетолог Пономарева назвала лучшие приправы для кофе, чтобы облегчить вздутие живота


Диетолог оценивает лучший ингредиент, который можно добавить в утренний напиток, чтобы уменьшить вздутие живота.


Хотя вздутие живота является обычным явлением, оно может привести к тому, что желудок будет выглядеть полным, что может быть, а может и не быть неудобным. 

Три признака вздутия живота:
  • Ваш живот кажется полным или больше, чем обычно
  • У вас есть боль в животе или дискомфорт
  • Ваш живот урчит или издает звуки

Одной из лучших противовоспалительных специй для добавления в кофе является корица. Корица содержит «мощные антиоксиданты и противовоспалительные соединения, которые могут помочь уменьшить воспаление в организме.

«Корица обладает противовоспалительными свойствами и может помочь уменьшить вздутие живота, помогая пищеварению», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Корица содержит соединение, называемое коричным альдегидом, которое придает ей «естественную сладость».


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«Корица обладает естественной сладостью, которая может улучшить вкус кофе без необходимости добавления сахара или искусственных подсластителей».

Хотя корица была бы более здоровой альтернативой добавлению сахара в чашку кофе по утрам.

Шесть полезных советов, если вы хотите победить вздутие живота:
  • Регулярно делайте физические упражнения
  • Жуйте с закрытым ртом, чтобы не заглатывать воздух
  • Пейте много воды
  • Ешьте продукты с высоким содержанием клетчатки, если у вас запор
  • Ешьте чаще и небольшими порциями
  • Помассируйте живот справа налево, чтобы выпустить захваченный воздух


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