Нутрициолог Строков: эти 5 утренних привычек помогут вам похудеть

1. Важно высыпаться

"Недостаток сна может вызвать тягу к еде с течением времени. Кроме того, производительность слишком мало сна после. Если нет времени на долгую лежанку утром, действует следующее: если надо рано вставать, то надо и ложиться рано", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

2. Пусть дневной свет разбудит вас

3. Сбалансированный завтрак

"Завтрак с высоким содержанием углеводов или жиров с сопоставимым количеством калорий. Протеины по утрам предотвращают последующую тягу к еде, потому что чувство сытости сохраняется дольше".

4. Здоровые перекусы между ними

5. Немного упражнений помогает

Чтобы похудеть здоровым и устойчивым образом, то есть не стать жертвой эффекта йо-йо, вы должны придерживаться здорового утреннего распорядка.Сон является важным строительным блоком для достижения и поддержания собственного хорошего веса.И даже если в постели сейчас действительно уютно — нажимать кнопку повтора на будильнике в течение часа — абсолютно не лучшая идея. В конце концов, ваш мозг больше не знает, спать ему или вставать.Свежий воздух и солнце пробуждают утренние ворчуны. Солнечный свет является основным источником витамина D. Дефицит может способствовать увеличению веса. Поэтому, как только сработает сигнализация, откройте шторы и окна и впустите в свой дом свежий воздух и свет.Выбирайте белок для первого приема пищи.Хорошая подготовка решает все. Если у вас нет времени на предварительную готовку утром, приготовьте хотя бы полезные закуски, чтобы взять их с собой на работу.В качестве полезного перекуса подойдут яблоки, некоторые орехи или овощные палочки.Это не обязательно должен быть утренний визит в спортзал. Просто используйте поездку на работу в качестве мини-тренировки, совершите быструю прогулку или попрыгайте на велосипеде и покатайтесь на велосипеде.Ранее МедикФорум писал о пользе яблок и бананов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.