Нутрициолог Строков: эти 5 утренних привычек помогут вам похудеть
Регулярность и настойчивость помогают при похудении. Но надевать спортивное снаряжение сразу после того, как сработает будильник, не слишком ли это хорошо для вас? Нет проблем: вот пять непринужденных утренних процедур, которые отлично помогут вам похудеть.
Чтобы похудеть здоровым и устойчивым образом, то есть не стать жертвой эффекта йо-йо, вы должны придерживаться здорового утреннего распорядка.
1. Важно высыпаться
Сон является важным строительным блоком для достижения и поддержания собственного хорошего веса.
"Недостаток сна может вызвать тягу к еде с течением времени. Кроме того, производительность слишком мало сна после. Если нет времени на долгую лежанку утром, действует следующее: если надо рано вставать, то надо и ложиться рано", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
И даже если в постели сейчас действительно уютно — нажимать кнопку повтора на будильнике в течение часа — абсолютно не лучшая идея. В конце концов, ваш мозг больше не знает, спать ему или вставать.
2. Пусть дневной свет разбудит вас
Свежий воздух и солнце пробуждают утренние ворчуны. Солнечный свет является основным источником витамина D. Дефицит может способствовать увеличению веса. Поэтому, как только сработает сигнализация, откройте шторы и окна и впустите в свой дом свежий воздух и свет.
3. Сбалансированный завтрак
Выбирайте белок для первого приема пищи.
"Завтрак с высоким содержанием углеводов или жиров с сопоставимым количеством калорий. Протеины по утрам предотвращают последующую тягу к еде, потому что чувство сытости сохраняется дольше".
4. Здоровые перекусы между ними
Хорошая подготовка решает все. Если у вас нет времени на предварительную готовку утром, приготовьте хотя бы полезные закуски, чтобы взять их с собой на работу.
В качестве полезного перекуса подойдут яблоки, некоторые орехи или овощные палочки.
5. Немного упражнений помогает
Это не обязательно должен быть утренний визит в спортзал. Просто используйте поездку на работу в качестве мини-тренировки, совершите быструю прогулку или попрыгайте на велосипеде и покатайтесь на велосипеде.
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