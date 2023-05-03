Гепатолог Южнова назвала 3 продукта, которые контролируют фиброз печени

Рис

Суп мисо

Соленья

Соевые продукты

Зеленые и желтые овощи

Фрукты

Морепродукты

Грибы

Водоросли

Зеленый чай

Кофе

Говядина и свинина

"Три продукта, оказывающие наиболее значительное подавление прогрессирования фиброза печени, — это соя, морепродукты и морские водоросли. Влияние диеты на мышечную массу также было отслежено, и исследователи обнаружили, что те, кто ел больше соевых продуктов, наращивали больший объем при более низких темпах прогрессирования фиброза", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

НАЖБП используется для описания ряда состояний, вызванных накоплением жира в печени. Это обычно наблюдается у людей с избыточным весом или ожирением и часто связано с диетой. Но новое исследование показало, что употребление в пищу популярных в Японии продуктов, таких как рис, суп мисо и соевые продукты, может замедлить прогрессирование заболевания.Диета каждого человека оценивалась в соответствии с его соблюдением 12-компонентного японского индекса диеты (mJDI12). Высокие баллы mJDII12 были связаны с замедлением прогрессирования фиброза печени.Ранее МедикФорум писал о вреде зеленого чая.

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