Гепатолог Южнова назвала 3 продукта, которые контролируют фиброз печени
Следование японскому стилю может помочь людям с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) замедлить ее прогрессирование — если состояние перерастает в цирроз, рубцевание (фиброз), это может привести к печеночной недостаточности и опасным для жизни осложнениям.
НАЖБП используется для описания ряда состояний, вызванных накоплением жира в печени. Это обычно наблюдается у людей с избыточным весом или ожирением и часто связано с диетой. Но новое исследование показало, что употребление в пищу популярных в Японии продуктов, таких как рис, суп мисо и соевые продукты, может замедлить прогрессирование заболевания.
Диета каждого человека оценивалась в соответствии с его соблюдением 12-компонентного японского индекса диеты (mJDI12). Высокие баллы mJDII12 были связаны с замедлением прогрессирования фиброза печени.
12 продуктов и групп продуктов в японской диете:
- Рис
- Суп мисо
- Соленья
- Соевые продукты
- Зеленые и желтые овощи
- Фрукты
- Морепродукты
- Грибы
- Водоросли
- Зеленый чай
- Кофе
- Говядина и свинина
"Три продукта, оказывающие наиболее значительное подавление прогрессирования фиброза печени, — это соя, морепродукты и морские водоросли. Влияние диеты на мышечную массу также было отслежено, и исследователи обнаружили, что те, кто ел больше соевых продуктов, наращивали больший объем при более низких темпах прогрессирования фиброза", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
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