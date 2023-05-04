Гепатолог Южнова: «мужские сиськи» - признак тяжелой жировой болезни печени

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Гепатолог Южнова: «мужские сиськи» - признак тяжелой жировой болезни печени


Проблемы с печенью могут привести к изменению уровня гормонов в организме мужчины, что приведет к увеличению груди.


Печень – один из наших жизненно важных органов, выполняющий более 500 функций. Поэтому, если он повреждается, это может повлиять на другие части тела. В некоторых случаях это может даже привести к неожиданным изменениям в груди.

"Гинекомастия может быть осложнением жировой болезни печени", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.


Гинекомастия — это медицинский термин, обозначающий увеличение ткани молочной железы у мужчин, в результате чего у мужчин увеличивается грудь или «мужская грудь».

Это связано с влиянием состояния на уровень эстрогена у мужчин. Эстроген — это половой гормон, связанный с развитием и регуляцией женской репродуктивной системы, который может вызывать рост груди как у женщин, так и у мужчин.


Длительный зуд кожи сигнализирует о жировой болезни печени - гепатолог Южнова


«При заболевании печени наблюдается повышенная выработка андростендиона надпочечниками, повышенная ароматизация андростендиона в эстроген, снижение клиренса надпочечниковых андрогенов печенью и повышение уровня глобулина, связывающего половые гормоны, что приводит к гинекомастии».

Гинекомастия, которую врач называет «мужскими сиськами», может сигнализировать о циррозе печени, а также о том, что печень просто не работает должным образом.


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«Печень также играет важную роль в развитии груди. Работа печени состоит в том, чтобы расщеплять избыток эстрогена, который не требуется, а затем выводить его из организма. Если печень вялая, жирная или воспаленная, она не может выполнять эту работу должным образом, и эстроген накапливается.

Мужчины, которые едят много сахара или углеводов, имеют более низкий уровень тестостерона в крови, потому что их печень вырабатывает больше глобулина, связывающего половые гормоны. Это молекула-носитель, которая транспортирует тестостерон по кровотоку.


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