Гепатолог Южнова: «мужские сиськи» - признак тяжелой жировой болезни печени

"Гинекомастия может быть осложнением жировой болезни печени", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

«При заболевании печени наблюдается повышенная выработка андростендиона надпочечниками, повышенная ароматизация андростендиона в эстроген, снижение клиренса надпочечниковых андрогенов печенью и повышение уровня глобулина, связывающего половые гормоны, что приводит к гинекомастии».

Печень – один из наших жизненно важных органов, выполняющий более 500 функций. Поэтому, если он повреждается, это может повлиять на другие части тела. В некоторых случаях это может даже привести к неожиданным изменениям в груди.Гинекомастия — это медицинский термин, обозначающий увеличение ткани молочной железы у мужчин, в результате чего у мужчин увеличивается грудь или «мужская грудь».Это связано с влиянием состояния на уровень эстрогена у мужчин. Эстроген — это половой гормон, связанный с развитием и регуляцией женской репродуктивной системы, который может вызывать рост груди как у женщин, так и у мужчин.Гинекомастия, которую врач называет «мужскими сиськами», может сигнализировать о циррозе печени, а также о том, что печень просто не работает должным образом.«Печень также играет важную роль в развитии груди. Работа печени состоит в том, чтобы расщеплять избыток эстрогена, который не требуется, а затем выводить его из организма. Если печень вялая, жирная или воспаленная, она не может выполнять эту работу должным образом, и эстроген накапливается.Мужчины, которые едят много сахара или углеводов, имеют более низкий уровень тестостерона в крови, потому что их печень вырабатывает больше глобулина, связывающего половые гормоны. Это молекула-носитель, которая транспортирует тестостерон по кровотоку.Ранее МедикФорум писал о вреде кефира на ночь.

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