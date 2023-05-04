Невролог Алехина: новое лекарство провозглашено «началом конца болезни Альцгеймера»

«Это невероятно обнадеживает и является еще одним чрезвычайно важным моментом для исследований деменции. Сейчас мы находимся на пороге первого поколения лечения болезни Альцгеймера, что многие считали невозможным всего десять лет назад. Люди должны быть очень воодушевлены этой новостью, которая является еще одним доказательством того, что исследования могут еще больше приблизить нас к излечению», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Было доказано, что «очень интересное» лекарство на основе антител замедляет болезнь более чем на треть у тех пациентов, у которых проявляются ранние симптомы.Это второе лекарство менее чем за год, которое, как было обнаружено, задерживает прогрессирование после десятилетий неудачного лечения, и знаменует собой новую эру в лечении деменции.Препарат донанемаб стимулирует иммунную систему к разрушению токсичных белков в мозге, которые, как считается, вызывают деменцию. Его вводят внутривенно один раз в месяц на срок до 18 месяцев.Донанемаб использовался в исследовании с участием 1182 человек с ранней стадией болезни Альцгеймера и промежуточными уровнями тау-белка. Через год у 47% пациентов, принимавших препарат, не наблюдалось прогрессирования болезни, по сравнению с 29% пациентов, принимавших плацебо.Исследователи подсчитали, что через 18 месяцев препарат замедлил ухудшение состояния пациентов в среднем на 35 процентов. Снижение их способности выполнять обычные повседневные действия было на 40 процентов меньше, чем раньше.Ранее МедикФорум писал о вреде кефира на ночь.

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