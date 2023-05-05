4 симптома рака кишечника, которые появляются за годы до постановки диагноза - онколог Воробьев

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4 симптома рака кишечника, которые появляются за годы до постановки диагноза - онколог Воробьев


У молодых людей многие симптомы упускаются из виду, что приводит к более поздним диагнозам.


Рак кишечника, также известный как колоректальный рак, является четвертым наиболее распространенным типом рака. Эксперты в области здравоохранения обеспокоены тем, что ситуация будет только ухудшаться, поскольку число молодых людей, у которых диагностировано это заболевание, за последние десятилетия удвоилось.

Как и в случае с любым заболеванием, чем раньше вы обнаружите симптомы, тем скорее вы сможете обратиться за лечением.

"Хотя есть несколько признаков заболевания, на которые следует обратить внимание, есть четыре ключевых симптома, которые сигнализируют о повышенном риске раннего рака кишечника. Эти тревожные сигналы могут дать ответ на вопрос о более раннем выявлении и диагностике раннего колоректального рака у молодых людей", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.



Раннее выявление рака - изменения происходит за десятилетия до диагноза


Эти симптомы возникают между тремя месяцами и двумя годами до постановки диагноза у пациентов, вероятно, возникнут четыре симптома.

Это:
  • Боль в животе
  • Ректальное кровотечение
  • Диарея
  • Железодефицитная анемия



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