4 симптома рака кишечника, которые появляются за годы до постановки диагноза - онколог Воробьев

"Хотя есть несколько признаков заболевания, на которые следует обратить внимание, есть четыре ключевых симптома, которые сигнализируют о повышенном риске раннего рака кишечника. Эти тревожные сигналы могут дать ответ на вопрос о более раннем выявлении и диагностике раннего колоректального рака у молодых людей", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Боль в животе

Ректальное кровотечение

Диарея

Железодефицитная анемия

Рак кишечника, также известный как колоректальный рак, является четвертым наиболее распространенным типом рака. Эксперты в области здравоохранения обеспокоены тем, что ситуация будет только ухудшаться, поскольку число молодых людей, у которых диагностировано это заболевание, за последние десятилетия удвоилось.Как и в случае с любым заболеванием, чем раньше вы обнаружите симптомы, тем скорее вы сможете обратиться за лечением.Эти симптомы возникают между тремя месяцами и двумя годами до постановки диагноза у пациентов, вероятно, возникнут четыре симптома.Это:Ранее МедикФорум писал о вреде витаминов.

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