Врач Хухрев: прием нестероидных препаратов при похмелье грозит тромбозом

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похмелье

Врач Алексей Хухрев: люди, принимающие при похмелье нестероидные противовоспалительные препараты, совершают опасную ошибку.

Врач Хухрев призвал россиян ответственнее относиться к выбору средств, помогающих справляться с состоянием похмелья.

«Одной из самых частых ошибок при борьбе с плохим самочувствием из-за злоупотребления алкоголем является  прием нестероидных противовоспалительных препаратов», - констатировал специалист.

Алексей Хухрев объяснил: последствием использования таких лекарств людьми с похмельем становится повышение артериального давления. Кроме того, прием нестероидных препаратов при похмелье грозит тромбозом.

Такие способы улучшить самочувствие после попойки как физические нагрузки и посещение бани врач также назвал опасными и способствующими образованию тромбов. Еще одна ошибка – «лечение» похмелья алкоголем: в этом случае нарушается работа почек. 

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Что действительно подходит для облегчения дискомфорта – это  минеральная вода, томатный сок, немного меда.

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«При похмелье уровень сахара в крови падает, а мед восполняет его дефицит».

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Алексей Хухрев
Алексей Хухрев
Здоровье
врач общей практики, кандидат медицинских наук
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Теги : похмелье, ошибки в лечении, Алексей Хухрев