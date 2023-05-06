Нутрициолог Строков рекомендует 6 продуктов с «защитным эффектом» от рака кишечника
Известно, что некоторые продукты, такие как переработанное мясо, повышают риск заболевания.
Диета является основным фактором, когда речь идет о чьем-то риске развития рака кишечника, и эксперт предупреждает, что следует избегать обработанных пищевых продуктов, особенно мяса .
"Определенные продукты также могут активно снижать риск развития рака кишечника, также известного как колоректальный рак. Новое исследование было направлено на изучение взаимосвязи между диетой, генетикой, образом жизни и другими факторами окружающей среды, раком и другими заболеваниями", - говорит врач-нутриолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Шесть продуктов, оказывающих «защитный эффект» на развитие рака кишечника:
- Рыба
- Продукты с высоким содержанием клетчатки
- Фрукты и овощи
- Орехи и семена
- Продукты с высоким содержанием кальция
- Ферментированные продукты
Рыба
«Это отличный источник жирных кислот омега-3 с длинной цепью, которые обладают сильными противовоспалительными свойствами, а также играют ключевую роль в иммунной системе».
Клетчатка
«Нам всем рекомендуется 30 г клетчатки в день. Она увеличивает объем содержимого кишечника, оказывая давление на стенку кишечника, обеспечивая движение частично переваренной пищи с правильной скоростью. Запор увеличивает риск рака кишечника».
Бактерии в толстой кишке питаются производящим клетчатку бутиратом, который оказывает защитное действие на стенку кишечника.
Фрукты и овощи
Фрукты и овощи защищают от рака, потому что они богаты антиоксидантами. Каждый день все клетки нашего тела нуждаются в энергии для своих клеточных процессов. Это называется окислением.
Орехи и семена
Орехи обладают сильными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они богаты витамином Е, особенно миндаль, фундук и кедровые орехи.
Продукты с высоким содержанием кальция
«Было показано, что кальций предотвращает гиперпролиферацию толстой кишки (чрезмерный рост клеток) и стимулирует апоптоз толстой кишки (разрушение мертвых или поврежденных клеток толстой кишки)».
Ферментированные продукты
Ферментированные продукты содержат большое количество бактерий, которые действуют как пробиотики — эти бактерии полезны для здоровья кишечника, поскольку они активно взаимодействуют с питательными веществами с образованием метаболитов, которые затем влияют на иммунную систему.
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