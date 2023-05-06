Нутрициолог Строков рекомендует 6 продуктов с «защитным эффектом» от рака кишечника

"Определенные продукты также могут активно снижать риск развития рака кишечника, также известного как колоректальный рак. Новое исследование было направлено на изучение взаимосвязи между диетой, генетикой, образом жизни и другими факторами окружающей среды, раком и другими заболеваниями", - говорит врач-нутриолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Рыба

Продукты с высоким содержанием клетчатки

Фрукты и овощи

Орехи и семена

Продукты с высоким содержанием кальция

Ферментированные продукты

Рыба

«Это отличный источник жирных кислот омега-3 с длинной цепью, которые обладают сильными противовоспалительными свойствами, а также играют ключевую роль в иммунной системе».

Клетчатка

«Нам всем рекомендуется 30 г клетчатки в день. Она увеличивает объем содержимого кишечника, оказывая давление на стенку кишечника, обеспечивая движение частично переваренной пищи с правильной скоростью. Запор увеличивает риск рака кишечника».

Фрукты и овощи

Орехи и семена

Продукты с высоким содержанием кальция

«Было показано, что кальций предотвращает гиперпролиферацию толстой кишки (чрезмерный рост клеток) и стимулирует апоптоз толстой кишки (разрушение мертвых или поврежденных клеток толстой кишки)».

Ферментированные продукты





Диета является основным фактором, когда речь идет о чьем-то риске развития рака кишечника, и эксперт предупреждает, что следует избегать обработанных пищевых продуктов, особенно мяса .Бактерии в толстой кишке питаются производящим клетчатку бутиратом, который оказывает защитное действие на стенку кишечника.Фрукты и овощи защищают от рака, потому что они богаты антиоксидантами. Каждый день все клетки нашего тела нуждаются в энергии для своих клеточных процессов. Это называется окислением.Орехи обладают сильными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они богаты витамином Е, особенно миндаль, фундук и кедровые орехи.Ферментированные продукты содержат большое количество бактерий, которые действуют как пробиотики — эти бактерии полезны для здоровья кишечника, поскольку они активно взаимодействуют с питательными веществами с образованием метаболитов, которые затем влияют на иммунную систему.Ранее МедикФорум писал о необычных признаках рака.

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