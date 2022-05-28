Медик Исайкина рассказала, какие продукты стимулируют здоровую активность кишечника

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здоровье кишечника

Иметь здоровый, активно опорожняемый кишечник помогают продукты с высоким уровнем клетчатки, напомнила врач-гастроэнтеролог Мария Исайкина.

Медик рассказала в интервью, что определенные продукты стимулируют здоровую активность кишечника – бесперебойный транзит переваренных масс по тракту, отсутствие запоров, легкое опорожнение.

«Для сохранения здоровья кишечного тракта необходимо употреблять овощи и фрукты, богатые клетчаткой: они активизируют работу всей пищеварительной системы», - заметила Исайкина.

Эксперт конкретизировала, какие именно продукты должны употребляться с этой целью.
  • Бананы.
  • Слива.
  • Груши.
  • Яблоки.
  • Морковь.
  • Капуста.
  • Свекла.
  • Тыква.
  • Листовая зелень.
Людям с болезнями желудка эксперт посоветовала употреблять данные продукты подвергнутыми термической обработке.

Исайкина объяснила, как названные продукты могут влиять на функционирование пищеварительного тракта –  

«активизируют моторику желудка и кишки, помогают выводить из организма продукты метаболизма, замедляют скорость всасывания сахара в кровь, повышают чувствительность к инсулину».

Специалист добавила, что улучшение работы кишечника благоприятно сказывается на здоровье в целом – этот пищеварительный орган содержит большую часть клеток иммунной системы организма.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие болезни могут возникать из-за частого употребления майонеза.
Мария Исайкина
Мария Исайкина
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
Теги : здоровье кишечника, полезные продукты, Мария Исайкина