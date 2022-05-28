Медик Исайкина рассказала, какие продукты стимулируют здоровую активность кишечника

«Для сохранения здоровья кишечного тракта необходимо употреблять овощи и фрукты, богатые клетчаткой: они активизируют работу всей пищеварительной системы», - заметила Исайкина.

Бананы.

Слива.

Груши.

Яблоки.

Морковь.

Капуста.

Свекла.

Тыква.

Листовая зелень.

«активизируют моторику желудка и кишки, помогают выводить из организма продукты метаболизма, замедляют скорость всасывания сахара в кровь, повышают чувствительность к инсулину».