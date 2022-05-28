Медик Исайкина рассказала, какие продукты стимулируют здоровую активность кишечника
Иметь здоровый, активно опорожняемый кишечник помогают продукты с высоким уровнем клетчатки, напомнила врач-гастроэнтеролог Мария Исайкина.
Медик рассказала в интервью, что определенные продукты стимулируют здоровую активность кишечника – бесперебойный транзит переваренных масс по тракту, отсутствие запоров, легкое опорожнение.
«Для сохранения здоровья кишечного тракта необходимо употреблять овощи и фрукты, богатые клетчаткой: они активизируют работу всей пищеварительной системы», - заметила Исайкина.
Эксперт конкретизировала, какие именно продукты должны употребляться с этой целью.
- Бананы.
- Слива.
- Груши.
- Яблоки.
- Морковь.
- Капуста.
- Свекла.
- Тыква.
- Листовая зелень.
Исайкина объяснила, как названные продукты могут влиять на функционирование пищеварительного тракта –
«активизируют моторику желудка и кишки, помогают выводить из организма продукты метаболизма, замедляют скорость всасывания сахара в кровь, повышают чувствительность к инсулину».
Специалист добавила, что улучшение работы кишечника благоприятно сказывается на здоровье в целом – этот пищеварительный орган содержит большую часть клеток иммунной системы организма.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие болезни могут возникать из-за частого употребления майонеза.
Мария Исайкина
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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