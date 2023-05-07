Врач Захарова назвала продукты, которые ухудшают симптомы артрита





«К сожалению, диета и пищевые добавки не могут вылечить или вылечить артрит, однако симптомы могут ослабевать или усугубляться в результате изменения того, что вы едите. Сбалансированная диета, богатая противовоспалительными продуктами, может принести пользу тем, кто хочет держать симптомы артрита под контролем», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Избыток жировой ткани играет роль в высвобождении химических сигналов, которые имеют воспалительные эффекты. Избыточный жир также увеличивает наш вес, что также может вызвать дополнительную нагрузку на наши суставы, поэтому поддержание здорового веса также важно для лечения симптомов артрита».

От жареных сосисок до банок сладких напитков, британцы любят обработанные продукты. В то время как чрезмерное употребление таких продуктов оказывает очевидное негативное влияние на ваше сердечно-сосудистое здоровье, ваши суставы также не в безопасности. Эксперт предупредил, что некоторые из любимых продуктов нации могут ухудшить симптомы артрита.С другой стороны, нездоровый рацион питания может спровоцировать болезненные симптомы и «усугубить» артрит. Опасные продукты, на которые следует обратить внимание, включают обработанные продукты иВсе эти продукты могут быть «высокими» в насыщенных жирах, которые могут вызвать большее воспаление, что не идеально, если вы уже страдаете от воспалительного состояния.Поэтому диетолог рекомендовал сократить эти варианты, чтобы свести к минимуму риск болезненных обострений.Ограничение этих продуктов в вашем рационе может принести большую пользу для здоровья, в том числе для некоторых улучшить здоровье суставов и симптомы артрита.Ранее МедикФорум писал о пользе зефира.

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